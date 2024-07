El Consejo Nacional Electoral (CNE) sorprendió la noche del domingo al anunciar que el líder chavista había resultado ganador de la contienda cuando los sondeos le daban el triunfo a Edmundo González, el postulante de la oposición.

Los gobiernos de Perú, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay emitieron un comunicado conjunto expresando su “profunda preocupación” y exigiendo “la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes que aseguren el respeto de la voluntad del pueblo venezolano”. Añadieron que solicitarán una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además, la Cancillería peruana condenó las “irregularidades” en la jornada electoral en Venezuela y “el intento de las autoridades de ese país de consolidar el fraude”. Además, exigió una auditoría y precisó que “ante gravedad de situación” se dispuso “el llamado en consulta” a Lima del embajador en Venezuela.

Sin embargo, Vladimir Cerrón y su partido político Perú Libre [aliados de Fuerza Popular, APP, Avanza País y otras bancadas en la Mesa Directiva del Congreso] celebraron la supuesta victoria de Maduro. Incluso congresistas y miembros de su agrupación viajaron al país llanero como veedores.

En tanto, el congresista Guido Bellido, exministro de Pedro Castillo y quien impulsa un nuevo partido, dijo que “hay que respetar” los resultados anunciados por el CNE.

De otro lado, Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, y su agrupación se mantienen en silencio. Hasta el cierre de este informe (29 de julio 3 de la tarde) solo había reposteado en su cuenta de X la publicación de la ONU que demanda transparencia en los resultados y del Centro Carter.

Este Diario buscó contactarse sin éxito con la ex candidata presidencial y el secretario general del partido, Enver León.

En una reciente entrevista con “Hildebrandt en sus trece”, antes del 28 de julio, Mendoza evitó responder por quién votaría si tuviera que elegir entre Maduro y el candidato de la oposición Edmundo González.

LEE TAMBIÉN | Eliane Karp: Corte Suprema evaluará en agosto pedido de extradición a Israel por el Caso Ecoteva

Hasta el cierre de este informe, Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, no posteó ningún mensaje en X y tampoco contestó las llamadas de El Comercio.

En tanto, Guillermo Bermejo, ex Perú Libre y líder de Voces del Pueblo, guardó silencio en sus redes sociales. No obstante, el presidente de Voces del Pueblo, Ronald Atencio, salió en defensa de la supuesta victoria de Maduro.

“Como presidente del Partido Voces del Pueblo te señalo que Venezuela acaba de pasar por un proceso electoral libre y democrático, ante ello, el Consejo Nacional Electoral ha determinado que el pueblo venezolano eligió a Nicolás Maduro como su presidente constitucional. Como partido respetamos y aceptamos la decisión soberana del hermano país de Venezuela”, dijo a El Comercio.

En un comunicado firmado por el prófugo Vladimir Cerrón, Perú Libre saludó el triunfo de Nicolás Maduro.

“El Comité Ejecutivo Nacional de Perú Libre saluda el contundente triunfo electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, representado por el camarada Nicolás Maduro Moros, quien ha resultado ganador indiscutible del mencionado proceso”, dice el oficio.

La bancada también se pronunció a favor del chavista.

Desde la clandestinidad, Cerrón también respaldó al régimen. “Toda la delegación peruana, incluyendo nuestros congresistas, han dado fe de la transparencia de las elecciones en Venezuela. ¡La Revolución Bolivariana ha vuelto a triunfar!”, expresó en X (antes Twitter).

Toda la delegación peruana, incluyendo nuestros congresistas, han dado fe de la transparencia de las elecciones en Venezuela. ¡La Revolución Bolivariana ha vuelto a triunfar! pic.twitter.com/7ho7JUheQY — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 29, 2024

En efecto, dos congresistas de Perú Libre viajaron al país llanero para participar como veedoras del proceso del 28 de julio y faltaron al Parlamento cuando la presidenta Dina Boluarte acudió para leer su mensaje a la Nación.

Se trata de Kelly Portalatino, señalada de mantener comunicación con el prófugo líder de su partido, y María Agüero. Ambas mencionaron la “transparencia” de los comicios venezolanos.

“Como veedora invitada a las elecciones generales 2024 realizadas en Venezuela, saludo el desarrollo de estas que fueron de manera voluntaria, pacífica y transparentes. Exhortamos a la prensa internacional a informar con veracidad y sin sesgos que tanto perjudican a la democracia”, escribió Agüero en X.

Luego, saludó la elección de Maduro “como presidente” y aseveró que “no hay proceso electoral más supervisado internacionalmente que el venezolano”-

“Las fuerzas opositoras podrán gritar fraude pero no hay proceso electoral más supervisado internacionalmente que el venezolano”.

Portalatino escribió un mensaje parecido. “Como veedora, puedo dar fe, que las elecciones fueron transparentes, democráticas, sin hostilidad, sin agresión, demostrando al mundo que el pueblo Venezolano se respeta. No al imperialismo. No al bloqueo”, se lee en su cuenta de X.

El expresidente del Congreso, Alejandro Soto, y el ex primer vicepresidente Arturo Alegría (Fuerza Popular) negaron que se haya autorizado a las parlamentarias para asistir a dicho evento.

“Tal vez viajaron por su cuenta”, explicó Soto y añadió que, si se trató de un viaje oficial sin autorización del Congreso, las perulibristas habrían cometido una falta.

Este Diario buscó contactarse con las parlamentarias, pero no respondieron al cierre de este informe.

Quien sí respondió fue Richard Rojas, operador de Cerrón. Él también viajó a Venezuela para mirar el proceso electoral. En diálogo con este Diario comparó las elecciones venezolanas con los comicios en el Perú en el 2021.

Richard Rojas, de Perú Libre, viajó como "veedor" a Venezuela.

“Es lo mismo que pasó en Perú cuando los fujimoristas dijeron Fraude. No podemos negar que fue una lucha dura entre derecha e izquierda en Venezuela, pero la división de la derecha en nueve candidatos hizo que la izquierda sea mayoritaria”, subrayó.

“Mi comentario de lo que podría resaltar de Venezuela que es un orgullo para la derecha e izquierda es que Venezuela produce el 100% de lo que hoy consume. Si Perú lograría eso nuestra historia sería otra”, dijo Rojas.

LEE TAMBIÉN | Dina Boluarte: ex titulares de PCM cuestionan anuncio de creación del Ministerio de Infraestructura

En tanto, el congresista Guido Bellido (no agrupados), otrora militante perulibrista y ex primer ministro de Pedro Castillo, consideró que “deben respetarse” lo resultados anunciados por el CNE y también comparó la situación del país llanero con las elecciones del 2021 en el Perú.

“En cualquier democracia se respetan los resultados y la votación de la población. Si es la población quien pone a sus autoridades es un sistema democrático. Incluso, han participado más de diez candidatos”, opinó.

Además, cuestionó la postura de la cancillería peruana sobre la situación de Venezuela. Como se sabe, luego de que se anunciara la victoria de Maduro, el ministro Javier Gonzales Olaechea llamó a consulta al embajador peruano en el país llanero.

“Así como nosotros exigimos respeto para nuestro país, debemos respetar el fueron interno de cada país. El Perú no es un ente electoral de Venezuela, ni responsable de escrutar los votos, por tanto, no tiene autoridad, tampoco otros países”, remarcó.

Con respecto a Agüero y Portalatino dijo que “es su decisión” si asisten o no a mirar el proceso electoral en otros países.

LEE TAMBIÉN | Dina Boluarte: los cinco hitos de su mensaje a la Nación de cinco horas

La legisladora Ruth Luque, quien llegó al Congreso por la alianza entre Verónika Mendoza y Juntos por el Perú, tuvo una postura más tibia.

La hoy legisladora del Bloque Democrático Popular consideró que “se debe esperar que los resultados de la votación sean al 100% y las respuestas de los observadores internacionales imparciales que han acompañado las elecciones de dicho país”.

A su juicio, el CNE “no debió proclamar de manera rápida a un ganador” porque eso “no ayuda en un contexto de polarización”.

“Más allá de eso tiene que primar el respeto a la voluntad popular [...] Cada país tiene sus complejidades alrededor de eso, pero hay que actuar con prudencia y esperar los informes de los observadores”, subrayó.

“No se puede negar que haya una población que quería un cambio y no me refiero a aquellos que gritan ecos de sectores anti-Maduro [...] Población que ha tenido que migrar por razones humanitarias, ellos no están gritando a favor Maria Corina Machado, que tiene rasgos conservadores. La gente está coreando que haya una democracia que respeta los derechos y el país salga adelante”.

Asimismo, dijo que Perú Libre está en “su derecho tener una posición pública y normalmente los partidos son invitados a observar procesos electorales”.

Este Diario buscó también contactarse con la legisladora Sigrid Bazán, quien es militante de Nuevo Perú, pero al cierre de este informe no respondió.

LEE TAMBIÉN | Vladimir Cerrón: Este martes 30 de julio se reanuda control de acusación por resguardo ilegal de policías

Condenan al régimen

En diálogo con El Comercio, el congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), saliente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, señaló que no le sorprende la reacción de los líderes de izquierda y cuestionó el viaje de Portalatino y Agüero.

“¿Quién lo autorizó?. Si es que se comprueba que no han tenido permiso, deberían ser investigadas por la Comisión de Ética. Si uno de va como parte de una actividad privada tiene que pedir licencia sin goce”.

El fraude electoral en Venezuela 🇻🇪, perpetrado por el chavismo, es una burla a la voluntad democrática del pueblo venezolano. El mundo entero es testigo de las acciones del tiránico gobierno de Nicolás Maduro. Los ciudadanos venezolanos ya no pueden desafiar a este narcogobierno… pic.twitter.com/l8hX1bWX80 — Alejandro Aguinaga R (@A_Aguinaga) July 29, 2024

Aguinaga, además, expresó su respaldo al pronunciamiento del canciller Javier Gonzalez-Olaechea.

Varios países de la región estamos coordinando acciones conjuntas para que se respete indubitablemente la voluntad del pueblo venezolano expresada ayer. No hay marcha atrás,tome el tiempo que tome. Nuestro embajador en Venezuela,llamado en colsultas, deja hoy Caracas. — Javier González-Olaechea (@J_GonzalezOFr) July 29, 2024

Fuerza Popular también fijó postura. Mediante un comunicado, rechazó “el evidente atentado contra la voluntad popular del pueblo venezolano”.

De otro lado, los congresistas Jorge Montoya y José Cueto (Honor y Democracia), condenaron el respaldo de Perú Libre a Maduro.

“Perú Libre es un partido que está alineado con el Foro de Sao Paulo y Venezuela es soporte de ese foro que busca convertirnos a todos en comunistas y mantener dictaduras en todos los países. Por eso van a decir que todo es una maravilla, cuando lo que hay en Venezuela es una tiranía “.

Para Montoya, los resultados de las elecciones van a generar un “conflicto interno muy fuerte porque el dictador Maduro no va a querer soltar el poder”.

Agregó que, si bien no se puede sancionar a nadie por sus creencias, Portalarino y Agüero deberían ser investigadas por la Comisión de Ética por haber faltado a la sesión solemne. A su juicio, ello presenta una “falta de respeto al Congreso”.

“Espero que no hayan viajado por cuenta del Congreso y menos para avalar un fraude que todo el mundo a visto menos ellas por supuesto”, dijo, por su parte, José Cueto.

Vía sus redes sociales, la congresista María del Carmen Alva, expresidenta del Parlamento, condenó el “fraude en las elecciones de Venezuela y el intento de Maduro por consolidar su dictadura”.

No podemos decir que creemos en democracia sin condenar el fraude en las elecciones de Venezuela y el intento de Maduro de consolidar la dictadura. Nadie cree en este resultado distorsionado groseramente por el sistema electoral del CNE. 🧵 — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) July 29, 2024