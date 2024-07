LEE TAMBIÉN | Dina Boluarte brindó su segundo mensaje a la Nación ante el Congreso

El abogado Enrique Ghersi y los analistas políticos Mabel Huertas y Gonzalo Banda calificaron el mensaje de innecesariamente largo, para los pocos anuncios que hizo. Además, criticaron la presencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, en el Congreso.

Durante la lectura del discurso, que duró cinco horas, el hemiciclo lucía casi vacío.

Dato Mensaje en cifras Inicio: 11:23 am

Término: 4:24 pm.

Duración: 5 horas y un minuto

Número de páginas: 79

Número de palabras: 33.000

Se trata del mensaje más extenso de los últimos 20 años, con casi cuatro horas. El año pasado, el discurso de Boluarte ya había sido considerado como el más largo, por haber durado tres horas y siete minutos.

¿Cuál fue el principal anuncio del mensaje?

Para el abogado Enrique Ghersi, el mensaje presidencial fue “superficial, vano y una repetición de lo que todos ya sabemos”. Consideró que se hizo un listado “de buenas intenciones”, pero que nada garantiza que se vayan a cumplir.

“Ha sido innecesariamente largo. Es una lista de lavandería, en la que ha tratado ir sector por sector. Fue un discurso soso, aburrido y tedioso. Parece que fue a leer la guía telefónica”, subrayó.

Señaló que entre los anuncios se destaca la propuesta del ministerio de infraestructura y el cambio de nombre del Ministerio del Interior (Mininter). Sin embargo, opinó que “el Perú no necesita más ministerios” y que, si se crea una nueva cartera, “habrá que vigilar que no se convierta en un nuevo vehículo para llevar a cabo acciones ilegales”.

Con respecto al cambio de nombre del Mininter dijo: “La seguridad en el Perú no va a mejorar porque el Mininter pase a llamarse Ministerio de Seguridad Pública [...] La seguridad no depende del nombre que le pongan, depende de acciones concretas que no hemos escuchado ninguna”.

Agregó que, en su mensaje, Boluarte hizo “un festival de anuncios de obras públicas, cuando todos sabemos que la ejecución presupuestal, en lo que va de este año, va en el 30%”. “Entonces, la pregunta es para qué quieren más plata si no son capaces de gastar la plata que ya está en el presupuesto”, expresó.

A su juicio, quedó “en evidencia” que Boluarte estaba leyendo “un discurso que no había escrito”.

A su turno, la analista política Mabel Huertas, calificó el mensaje de “insufrible” y “agotador”. “En la mitad ha explicado cómo opera el Estado y ella se ha atribuido los logros de la operación del día a día del Estado. Hay mucho fact-checking por hacer respecto a los logros de este año”, subrayó.

Para Huertas el anuncio principal es la creación del ministerio de infraestructura, “que supuestamente busca centralizar las funciones de las unidades ejecutoras en una sola cartera”. No obstante, a su criterio, ello “no garantiza nada con respecto a la calidad de servicio y ejecución”.

“Quedan muchas dudas por la alta corrupción que se vive en el país. Creo que sería trasladar el problema de un lugar a otro [...] No sé si este ministerio sea necesario en un país en el que necesitamos un mejor servicio público, mejores técnicos y mejores procesos, blindados ante la corrupción”, acotó.

Coincide con Ghersi en que el cambio del nombre del Mininter no “garantiza nada”.

“Es humo, no es que haya anunciado una reforma en la policía o algún cambio estructural”, alegó.

Sobre los supuestos logros en materia de seguridad ciudadana y economía anunciados por Boluarte, Huertas dijo: “Inició su discurso hablando de un país que el resto de ciudadanos no vivimos, eso está bastante alejado de la realidad [...] En casos ha informado minucias y no cambios estructurales y de mejoras para el país”.

En tanto, Banda consideró que se trató de un mensaje “extremadamente largo” para “no decir nada significativo”.

“Es el mensaje más largo de los últimos 20 años, pero al mismo tiempo ha oscilado en la repetición de su mensaje del año pasado, cambiando algunas cifras”, aseveró.

El analista político también opinó que los principales anuncios son la propuesta del ministerio de infraestructura y la propuesta del cambio de nombre del Mininter.

“Es ingenuo pensar que los problemas que existen en el Ministerio del Interior se van a solucionar con un cambio de nombre”, apuntó.

“Fue un mensaje tan aburrido y tan aletargante que incluso su hermano y su ministro de Relaciones Exteriores se durmieron. Eso resume lo que fue el discurso”, sentenció.

¿Y el principal mensaje político?

Ghersi señaló que el “principal mensaje no es el que ha leído” sino “la presencia de Nicanor Boluarte” en uno de los palcos. “No solo es un personaje controversial sino que es investigado por la justicia. Su sola presencia es un desafío a la fiscalía y el Poder Judicial, como a todos los actores políticos”, añadió.

En tanto, Huertas resaltó que la presidenta dio a “entender al Congreso que no pasa nada y que todos continuarán hasta el 2026″.

Una opinión similar tuvo Banda: “El mensaje político es que ella va a gobernar hasta el 2026 y si es que algo sucede no va ser porque ella no puso todo su empeño, que gobernará a cualquier costo”.

¿Qué vacíos tuvo el mensaje?

Ghersi cuestionó que Boluarte no dijera “ninguna palabra sobre los Rolex” y no “ofreciera disculpas por la violencia en el país y los errores que cometió”.

“Al mensaje le faltó fuerza y energía. Evidenció su falta de capacidad de liderazgo, por tanto, los ciudadanos no pueden quedarse tranquilos después de escuchar el mensaje”, añadió.

Una postura parecida tuvo Huertas: “Entre las grandes ausencias está la falta de autocrítica sobre el caso Rolex y el tema de su desbalance patrimonial. Sigue arrastrando la investigación por las muertes en las protestas.Se hizo mucho escándalo sobre la Corte IDH y tampoco se habló de eso. Tampoco se hizo mención de las reformas políticas”

Huertas hizo hincapié en que el Congreso lucía vacío mientras Boluarte leía el mensaje. “Esta ha sido la última oportunidad de la presidenta de hablarle al Congreso porque sabemos que se viene una etapa que probablemente vayan a querer sacar cuerpo y marcar distancia de su gobierno”, dijo también.

La analista política consideró que “es difícil leer un mensaje de cinco horas” y por ello, tal vez, Boluarte cometió varios errores. “Probablemente, hubo momentos en los que no sabía lo que estaba leyendo y eso es porque el discurso ha durado mucho y esto era inevitable”, expresó.

Para Banda, también hizo falta la “autocrítica” en los casos Rolex y ‘Los Waykis en las sombras’.

“Eso es grave porque un mensaje a la nación de una presidenta como ella es una oportunidad para hacer una autocrítica. Más aún cuando se percibe como una presidenta que ha rescatado a la población peruana y que le ha devuelto el orden y la predictibilidad económica, etc.”, apuntaló.

“No parecía un mensaje a la nación, parecía un mensaje dirigido a los actores políticos, en el que les dio a entender que el precio de deshacerse de ella es muy caro [...] Tampoco señaló cómo quiere dejar el país el 2026, cuál es su visión. No ha comunicado bien eso porque no tiene claro qué legado quiere dejar”.

Agregó que “es evidente que Boluarte leyó un mensaje basado en reportes de los ministerios”. “Incluso se nota cuando está leyendo sobre establecimientos penitenciarios, los EP (establecimientos penitenciarios), y ella pregunta qué es”.

A Banda dijo que le parece irónico y cínico que Boluarte hablara de la minería ilegal teniendo a su lado a Eduardo Salhuana, el nuevo presidente del Congreso.

Dato Boluarte está inmersa en, al menos al menos seis investigaciones fiscales, entre ellas una por cohecho pasivo impropio por haber recibido relojes Rolex y otras joyas por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Factor Nicanor

Ghersi cuestionó la presencia de Nicanor Boluarte y dijo que “demuestra que existe un gobierno paralelo, presidido por él, que se ha dado el lujo de estar en el Congreso” a pesar de los cuestionamientos en su contra.

“La presencia de Nicanor sigue significando que la presidenta tiene un círculo de confianza muy cerrado y que su hermano sigue siendo parte de él”, opinó Huerta.

“Cualquier consultor político en una democracia recomendaría que ese personaje no aparezca en las ceremonias del Estado. Se siente tan segura en el poder que no le importa”, indicó, a su turno, Gonzalo Banda.

Además… La presidenta acudió al Parlamento con solo el 5% de aprobación, de acuerdo con la última encuesta de Datum para El Comercio.

Además, sin realizar ajustes al Gabinete Ministerial, a pesar de que desde el Congreso diferentes bancadas se lo solicitaron, sobre todo después de las lamentables declaraciones de los ministros Morgan Quero (Educación) y Ángela Hernández Cajo (Mujer) sobre las violaciones sexuales a menores de edad en la comunidad awajún. Ambos las calificaron de “prácticas culturales”.

Boluarte tampoco ha comunicado si el Ejecutivo observará o no dos polémicas normas aprobadas por el Parlamento: una que limita los delitos de lesa humanidad y otra que modifica la ley en contra del crimen organizado.

Su anterior mensaje duró tres horas y siete minutos.