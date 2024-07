La Corte Suprema del Poder Judicial (PJ) analizará el próximo 7 de agosto, el requerimiento de detención con fines de extradición contra la ex primera dama Eliane Karp ante las autoridades de Israel, en el marco del proceso judicial por el Caso Ecoteva, según el reporte obtenido por El Comercio.

La esposa del acusado expresidente Alejandro Toledo permanece en Israel desde mayo del 2023, a donde huyó luego de que el exmandatario fuera extraditado a Perú desde Estados Unidos por el Caso Interoceánica.

Karp de Toledo es acusada por el presunto delito de lavado de activos y el Ministerio Público ha solicitado 16 años y 8 meses de cárcel en su contra. La misma pena pidió contra el exmandatario.

Si bien el juicio oral inició en octubre del 2023, el juzgamiento encuentra en reserva a espera de que Israel acceda a la extradición de Eliane Karp y Estados Unidos amplíe la extradición de Alejandro Toledo por este caso.

Desde abril del 2017, pesa una orden de prisión preventiva contra Karp de Toledo por el plazo de 18 meses, por el caso Ecoteva.





Se subsanaron las omisiones detectadas por la Corte Suprema

El proceso de extradición contra la ciudadana belga-israelí-peruana fue formulada por la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima -que lleva adelante el juicio oral del Caso Ecoteva- a pedido del Ministerio Público.

Los primeros pasos para este procedimiento iniciaron en mayo del 2023, cuando una nota enviada por la Interpol de Jerusalén confirmó a Interpol Perú que Eliane Karp había ingresado a Israel el 10 de mayo de ese año.

“Siendo que, en mérito al oficio N° 5806-2023-COMASGEN-COPNP/DIRASINT/ INTERPOL-L- DEPINPRO 1, de fecha 10 de mayo del 2023, la OCN INTERPOL JERUSALEN, comunica que la ciudadana Eliane Chantal KARP FERNENBUG DE TOLEDO ingresó a Israel el 10 de mayo del 2023, a las 20:00 horas de dicho Estado.” Resolución dela Novena Sala Penal Liquidadora de Lima





Sin embargo, en mayo de ese año, según el documento obtenido por El Comercio, Interpol Jerusalén informó a las autoridades peruanas que “Israel no detiene fugitivos en base a una orden de captura internacional (notificación roja)”.

Por ello, señalaron que de estar interesados en su arresto deberán enviar vía los conductos diplomático “un pedido de detención preventiva con fines de extradición o un pedido formal de extradición”.

Elinake Karo y su madre Eva fernenbug.(Foto: USI)





En febrero de este año el expediente llegó a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a fin de que se analice el requerimiento de detención con fines de extradición ante las autoridades de Israel.

No obstante, tal como lo informó este Diario , el tribunal supremo detectó que no se había adjuntado información más actualizada sobre la ubicación de Karp, la resolución que revocó su comparecencia por la de prisión preventiva por 18 meses, entre otros documentos.





El 10 de Julio del 2024, la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima remitió una vez más los ocho tomos de su pedido de detención y extradición con las subsanaciones requeridas por la Corte Suprema.

Fu entes consultadas por este Diario señalaron que de la información actualizada y por su registro migratorio, se tiene la confirmación que Karp de Toledo se encuentra en territorio israelí.

“Con la razón de secretaria que antecede y el oficio de la referencia cursado por la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la cual eleva a folios 3545 (8 Tomos) el cuaderno de Extradición Activa de la ciudadana belga-israelí-peruana Eliane Chantal Karp Fernenbug De Toledo.” Corte Suprema





Con toda esa información la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispuso llevar adelante la audiencia de extradición a las 9:00 de la mañana del miércoles 7 de agosto.





Defensa de Karp asegura que desconoce dirección exacta de su patrocinada

En diálogo con El Comercio, Roberto Su, abogado de Eliane Karp, aseguró que aún no ha sido notificado con la resolución que convoca a la audiencia de extradición. No obstante, sostuvo que no se comunica con su patrocinada desde hace varios meses, por lo que será imposible notificarla.

Recordó que en el Caso Ecoteva existe una reserva del proceso o juicio oral contra Karp de Toledo, precisamente, a la espera de que se apruebe la extradición.

“El Perú no tiene tratado de extradición con Israel, Israel no extradita a sus connacionales y Eliane Karp también tiene la nacionalidad israelí. Sin embargo, yo no tengo una comunicación con la señora, yo perdí la comunicación con la señora. Supongo que el señor (Alejandro) Toledo sí se comunica con ella, pero yo me he dedicado, sobre todo, a la defensa del señor Toledo.” Roberto Su, abogado de Eliane Karp.





Según dijo, similar situación se ha presentado en el proceso de extinción de dominio que se le sigue a Toledo y a la ex primera dama, donde se le informó al juzgado a cargo que las autoridades de Israel tampoco han podido dar con su domicilio.

“No sé qué domicilio habrán fijado, porque todo proceso de extradición establece que se tiene que identificar dónde está la persona; y hasta dónde yo conozco no ha podido identificar en qué parte de Israel y dónde se encuentra la señora Eliane Karp”, dijo.

Su Rivadeneyra explicó que, actualmente, el juicio por el Caso Ecoteva se viene desarrollando, pero sin la presencia de sus patrocinados. Informó que en la más reciente audiencia se habría dado cuenta que el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, no declararía en el juicio oral, pese a que fue propuesto como testigo de la fiscalía.

“En la última audiencia, en la Novena Sala, la fiscalía ha informado que el señor Barata no va a declarar. Lo habían ofrecido como testigo y se había programado para agosto, pero los brasileños han informado que no; y ya tomó conocimiento la Sala que Barata no declara”, comentó.

Según la acusación fiscal, Eliane Karp estaría inmersa en la presunta comisión del delito de Lavado de Activos en agravio del Estado Peruano, proveniente de fondos ilícitos -entre ellos de la empresa Odebrecht- recibido durante la gestión presidencial de Alejandro Toledo.

Dichos fondos ilícitos provendrían de presuntos pagos de corrupción, los que se transfirieron a la Empresa Confiado International Corp., que se había constituido en el país de Panamá (paraíso fiscal) con la finalidad de ocultar dichos fondos ilícitos; y que posteriormente, parte de estos fondos habrían sido transferidos a otras empresas fundadas en Costa Rica (paraíso fiscal).





Dichas empresas, según la imputación fiscal, a su vez transfirieron fondos a la empresa Ecoteva Consulting Group S.A., constituida el 23 de enero del 2012 en Costa Rica, al que se puso como titular a la madre de Eliane Karp, la ciudadana belga Eva Fernenbug.

Así también de acuerdo a la imputación que hace la Fiscalía, parte de los fondos ilícitos de Ecoteva Consulting Group S.A., se habrían repatriado al Perú, para que Toledo Manrique adquiera, con apariencia lícita, el inmueble ubicado en la calle Cascajal en Surco (Casa Casuarinas), por $3′́750,000.00 dólares, efectuado en julio del 2012; más el pago de los impuestos por $177,349.00 dólares.

Vivienda de la calle Cascajal (Las Casuarinas) que fue adquirido por la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug, por caso USD$4 millones, permanece deshabitada.





También figuran una oficina, con tres estacionamientos, y el depósito de la Torre Omega, ubicada en la avenida Monterrico y Cruz del Sur por US$882,400.00, adquiridos a nombre de Eva Fernenbug, “quien solamente habría servido de testaferro”, según fiscalía.

Asimismo, se habría utilizado US$217,007.00 y US$277,308.96 para pagar dos préstamos hipotecarios de Toledo y esposa por la adquisición de los inmuebles ubicados en la calle Los Olivos, en la urbanización Camacho y en el kilómetro 1190 de la Carretera Panamericana Norte, en Canoas de Punta Sal, en Tumbes.

A consideración de la fiscalía habría existido un concierto de voluntades entre todos los procesados (personas naturales) a fin de ‘lavar’ estos fondos de procedencia ilícita derivado de presuntos actos de corrupción ocurridos en la gestión del ex mandatario Alejandro Toledo Manrique (presidente del Perú entre los años 2001 a 2006), a fin de crear estas empresas (a las cuales también se les ha denunciado como sujetos pasivos de investigación) y utilizarlas para el blanqueo de los capitales.”

Ministerio Público.