El presidente de la República, Pedro Castillo, evitó responder sobre las contradicciones en las que habría caído ante la fiscalía y la prensa sobre las reuniones que mantuvo con la empresaria Karelim López en Palacio de Gobierno.

En declaraciones que brindó este lunes 21 de febrero desde Lurín, el mandatario aseguró que él está dispuesto a responder sobre estos temas “en su momento”.

“[¿Mintió ante el Ministerio Público sobre reuniones con Karelim López?] Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de educación peruana, ¿por qué no se centran en los temas importantes? [¿Pero mintió?] Cómo voy a mentir, yo no tengo por qué estar mintiendo. Ese es el problema que queremos cambiar desde la educación. Acompáñenos a ver cómo están las escuelas, los niños. A mí me interesa el país”, aseveró el mandatario.

🚨#LOÚLTIMO | Con peculiar comentario, Pedro Castillo evita responder a Exitosa sobre contradicciones ante la Fiscalía: "Esta prensa es un chiste" pic.twitter.com/b8RSkLobe0 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 21, 2022





“El resto que tengo que responder, lo tengo que hacer en su momento. Hoy el Perú me ha elegido para responder las emergencias del país. Eso les interesa a ustedes. No me voy a comprar ese pleito porque tengo que estar atendiendo las urgencias del país como la educación”, añadió.

Según informó “Panorama”, el presidente respondió por escrito un pliego de 84 preguntas a la fiscal Karla Zecenarro quien investiga irregularidades en la licitación de la obra “Puente Tarata” en Provías Descentralizado.

Ahí, el mandatario dijo que no se reunió con López el pasado 18 de octubre en Palacio de Gobierno, a pesar de que en una entrevista a CNN en Español dijo que sí la recibió. “Sí, vino al despacho, la recibí”, manifestó en esa oportunidad.

Pregunta del día sobre la vinculación de Karelim López, amiga del ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, con una empresa integrante de un consorcio que obtuvo un contrato de Provías Descentralizado por S/232,5 millones, en octubre último.