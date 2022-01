Conforme a los criterios de Saber más

Zenaida Calderón Anticona, exgerente corporativo de Cumplimiento de Petro-Perú, afirma no se cumplió los procedimientos en la primera licitación para la compra de US$74 millones en biodiésel a Heaven Petroleum Operators. Cuenta, por primera vez, que Hugo Chávez Arévalo, gerente de la empresa estatal, “se alteró muchísimo” cuando ella expuso el informe que advirtió irregularidades en la licitación ante el directorio.

— El 20 de diciembre- un día después de que “Panorama” alertara que Heaven Petroleum Operators (HPO) ganó una millonaria licitación para entregar a Petro-Perú 280 mil barriles de biodiesel- el directorio de esta empresa estatal le solicitó revisar el primer proceso. ¿Cuál fue la principal conclusión de su informe?

Que esta licitación [a favor de HPO] no cumplía con el proceso interno establecido y aprobado por Petro-Perú. Los días 20 y 21 de diciembre efectuamos la evaluación, lo hicimos de manera inmediata por el impacto que esta noticia había generado a nivel nacional. Hay un procedimiento específico que debe cumplirse en todo su contexto. Sin embargo, la empresa, el 23 de diciembre emitió un comunicado señalando que simplemente [porque la licitación] no tuvo un notario había sido cancelado y no era cierto. El 22 de diciembre, yo estuve en el directorio, fui invitada para poder sustentar el informe…

— ¿Cuáles eran las otras irregularidades?

Fueron varios puntos que están detallados en el informe, nosotros encontramos que Petro-Perú cancela la propuesta [para convocar a empresas] internacionales [para la compra de biodiésel] y solamente opta por hacer una convocatoria a proveedores nacionales, cuando el procedimiento establece que tiene que ir en paralelo, hacer la licitación tanto [en el mercado] nacional como internacional, con el fin de poder hacer una comparación y obtener la mejor propuesta económica para la empresa. Y esto se cancela sin ningún sustento y ese mismo se convoca solo a las empresas nacionales.

— Uno de los puntos más controversiales fue la cancelación de la licitación internacional, que ejecutó Muslaim Abusada Sumar, gerente de Suministro de Petro-Perú…

Lo que se hizo es incumplir el procedimiento, no tomar en cuenta que se debía haber invitado a las empresas internacionales y no existe un motivo. Hay un informe elaborado por el gerente de Cadena de Suministros y aprobado por el gerente general, y la empresa decide ir por postores nacionales.

— ¿A su entender se buscó retirar de la competencia a rivales de peso para HPO?

No podría concluir eso, como esto está en un proceso de investigación [por parte del Ministerio Público], yo creo que ahí se verán todos estos detalles. A mí, el directorio me pidió el 20 de diciembre revisar el proceso, tomé el procedimiento específico para este tipo de adquisiciones, y no se cumplió con el procedimiento.

— El informe técnico N° GGRL 3065-2021, propuesto por Abusada Sumar, propone priorizar el consumo interno de la oferta nacional de biodiesel para “contribuir con la recuperación económica del país”. ¿Este documento cambió el rumbo de la licitación? ¿Sin la firma de Hugo Chávez, gerente general de Petro-Perú, hubiera sido posible?

[…] Era de más que existiera un informe suscrito por un gerente general cuando ya existe un documento que te dice claramente qué es lo que tiene que hacer [para la compra de biodiésel] y eso fue lo que se revisó. Simplemente, no se cumplió, y no solo porque no existiera un notario, sino porque no se invitó a los postores internacionales. Este documento suscrito por el gerente general cambia definitivamente el rumbo del proceso, porque hay una autorización de la máxima autoridad administrativa de Petro-Perú que deja de lado el procedimiento que la empresa había utilizado por años. ¿Este procedimiento estaba desactualizado? No, en agosto del año pasado fue revisado y actualizado acorde a las exigencias.

— El 28 de octubre, Abusada les solicitó a las dos empresas, entre ellas HPO, que quedaron en la recta final del concurso presentar una nueva propuesta económica. El plazo para entregar la documentación terminaba a las 4:00 p.m. de ese. Pero, según su informe, el gerente de Suministro de Petro-Perú envió el correo a las 4:13 p.m. ¿Cómo, entonces, la empresa de Samir Abudayeh pudo cumplir con las nuevas condiciones?

No existe documentación que acredite eso. En el acta donde se sustenta el otorgamiento de la buena pro se señala que esta empresa [HPO] cumplió con entregar su propuesta dentro del plazo establecido. Entonces, si el plazo establecido era las 4:00 p.m., por qué recién se solicitó la nueva propuesta pasada esa hora.

— El contrato con HPO, tras las citas de Abudayeh con el presidente Castillo en Palacio, fueron firmados por el gerente de Seguridad de Petro-Perú Juan del Carmen Gallarday Pretto. ¿Él debía suscribir el acuerdo o debió ser otro funcionario?

Él no tenía la facultad para suscribir este tipo de contratos. La gerencia general en noviembre había emitido un memorándum ampliando las facultades, tanto de un gerente comercial como el de seguridad para que puedan suscribir contratos respecto a la compra de hidrocarburos, cosa que no está dentro de sus funciones. Esto no era posible. El señor Gallarday solo tenía poder para firmar contratos respecto única y exclusivamente al alcance de sus funciones, pero no para la compra de hidrocarburos.

— ¿Qué tipo de reacción tuvo el directorio de Petro-Perú, al momento de que usted expuso este informe?

Bueno, fui convocada el 22 de diciembre por la tarde, tenía mi exposición y dentro de esta yo había incluido el desarrollo de los documentos, los escaneé y los incluí para que ellos puedan ver cómo se había desarrollado [la licitación], desarrollé los correos, las invitaciones, los informes que se habían suscrito y esto también ha quedado en actas. Estuvieron los seis directores, dos de forma virtual. Cuando empiezo a exponer el informe, todos escucharon atentamente la situación. Sin embargo, durante la exposición y al ver los documentos, uno de los directores me pregunta “cuál es el siguiente paso, qué debemos hacer” …

— ¿Le pidieron que determine las responsabilidades individuales en un segundo documento?

Claro, y yo le digo, aquí lo que tenemos que hacer es dar inicio a un proceso disciplinario con el fin de evaluar el deslinde de responsabilidades de todas estas personas que han generado esta situación [la licitación irregular a HPO]. Y por eso, este director realiza un pedido para que yo emita otro informe identificando a los responsables, pero en ningún momento, se dijo que el informe [que presenté] estaba mal, que estaba incompleto, que tenía observaciones, al contrario, ellos pedían saber quiénes eran los responsables.

— Chávez Arévalo también es integrante del directorio. ¿Tuvo alguna reacción? ¿Le hizo algún tipo de solicitud?

Definitivamente, el señor se alteró muchísimo, muchísimo…

— ¿Le pidió cambiar el sentido de su informe?

Yo lo que reitero es lo que dije en el directorio, yo no sé suavizar informes, el informe está emitido y no lo retiro. Eso es lo que yo le dije a todos los directores en respuesta a todo lo que se me había dicho.

— ¿Qué fue lo le dijeron los integrantes del directorio? ¿Puede brindar detalles de esta reunión y de la participación de Chávez Arévalo?

El señor Hugo Chávez se alteró muchísimo, él dijo que no soy nadie para llevar, para enviar un informe al directorio cuando todos mis informes, porque yo he emitido 115 informes en el 2021, son emitidos al presidente del directorio [de Petro-Perú]. Jamás un informe pasa por el gerente general, nosotros reportamos al directorio y sustentamos a ese nivel con objetividad e independencia. El señor Hugo Chávez señaló eso, de que ese informe no había pasado por él, que yo no era nadie para haber emitido un informe…

— ¿Chávez Arévalo le pidió suavizar el informe, cambiar el sentido de este documento?

Si no lo retiro, que lo suavice, porque no soy nadie.

— ¿Eso fue lo que le dijo?

Sí.

— ¿Y cuál fue su respuesta?

Que yo no sé suavizar informes, mi trabajo está ahí, hoy el directorio [de Petro-Perú] tiene conocimiento sobre lo que he expuesto, y yo no retiro nada.

— Si hubiera tenido el tiempo para realizar el segundo informe, ¿quiénes estarían involucrados?

Las personas que se muestran con participación en todos estos documentos [anexados al informe], que son el gerente general y el gerente de Cadena de Suministros.

— El 5 de enero del gerente general de Petro-Perú le comunica su salida de la institución, porque le retiraron la “confianza”. ¿Su despido fue porque el informe que brindó comprometía a Abusada y a Chávez Arévalo?

No lo sé, dejaron una carta notarial en mi casa el 5 de enero, yo aún me encontraba de vacaciones, no estaba en mi domicilio. En el documento, se me indicó que mi último día de trabajo era el 7 de enero, cuando acababan mis vacaciones. No expresaron causa, ningún motivo [para despedirme], al contrario, la carta, que suscribe el señor Chávez, agradece mis servicios brindados a la empresa.

— Chávez Arévalo, en una entrevista en “Caretas”, dice que usted tenía toda su confianza. Y refiere que cambió el sentido de su informe, de uno de corte administrativo a auditor…

Los informes son entregados, y así consta en todos los documentos, al presidente del directorio. Estos informes no pasan por una revisión del gerente general, porque nosotros no le reportamos al gerente general. Sí he visto lo que se ha publicado en “Caretas”, él señala que dentro del informe yo recomendaba sanciones y las cuatro recomendaciones que tiene el documento no señala eso, sino que se comunique a fiscalía, que ya había intervenido el 20 de diciembre, a la contraloría y al Congreso. En ningún momento se señaló en las recomendaciones sanciones para alguien, para poder llegar a esa instancia del tema de la sanción, primero hay que identificar a los responsables, que fue un pedido del directorio, es ilógico que yo pueda pedir sanción.

— ¿Ha recibido algún tipo de presión o amenaza tras la emisión del informe?

Lo que yo he recibido de parte de Petro-Perú ha sido una carta notarial, en la cual me da una advertencia, lo tomo de esa manera, por haber declarado en “Panorama” unas preguntas que me hizo una periodista. Ellos señalan que yo habría indicado que por el informe me han despedido, cosa que no es verdad, la pregunta que me hace la periodista es si es que fui despedida después de haber emitido el informe, yo fui despedida después de haber emitido 115 informes, no solamente ese informe. Ese es el primer documento. Después he recibido otra carta, donde me inician un proceso administrativo disciplinario cuando yo ya no me encuentro en la empresa.

— ¿Estas dos cartas buscan callarla?

Probablemente, hoy estoy presa en mi casa con el temor de que algo nos pueda pasar [a mi familia y a mí], porque estas cartas tienen un objetivo y no solamente buscan desacreditar mi trabajo por todo lo que se está diciendo, sino buscan que yo no hable, que no declare.

— ¿Tiene previsto solicitar medidas de seguridad para usted y su familia?

Sí, definitivamente. Públicamente lo digo, se ha iniciado una campaña de desprestigio contra mí, no solamente un medio de comunicación ha brindado información inexacta, con calificativos, tratando de desacreditarme profesionalmente, sino también en la interna de la empresa [Petro-Perú] han colocado pancartas [con la frase] “fuera los corruptos” y con mi nombre, todo esto tiene una intención.

— ¿Le sorprendió que HPO haya vuelto a ganar el mismo contrato, pero en una nueva licitación, donde les ganó a empresas transnacionales?

Sí, sí, nadie te va a traer un producto [biodiésel] en ese volumen [280 mil barriles] en tan poco tiempo. Es decir, ahí hay una ventaja que tiene un proveedor [HPO] y se tiene que hacer toda una evaluación integral, entiendo que ya se ha iniciado el proceso de revisión de esta segunda convocatoria.

— La empresaria Karelim López ha visitado Petro-Perú al menos en seis oportunidades. ¿Usted la llegó a ver?

No, nunca la he visto [en Petro-Perú].

— Entre el 2015 y 2021, Petro-Perú adquirió US$716 millones en biodiésel a la empresa suiza Gunvor. Raymond Kohut, ejecutivo para América Latina, aceptó el pago de US$22 millones a funcionarios de Petroecuador para obtener contratos de manera ilegal. ¿Por qué no se contrató al estudio de abogados estadounidense Paul Hastings, que había sido solicitado por Pasco, ex oficial de Cumplimiento de la empresa estatal?

El 24 de setiembre, el directorio toma la decisión de retirar a más de 20 gerentes de la empresa y encarga por un mes [estas áreas] al personal de línea de carrera. En ese momento, yo era gerente de Auditoría Interna y Riesgos y me encargan el área denominada Oficialía de Cumplimiento, que se dedicaba a evaluar denuncias, antes temas de transparencia e implementar sistemas de prevención. Quiero dejar en claro que yo no he sido oficial de Cumplimiento de Petro-Perú, porque la primera acción que tomé fue activar al oficial de Cumplimiento alterno por la salida del señor Juan Carlos Pasco. […] Yo encontré una serie de contratos en proceso y otros para ser convocados, y dentro de estos me encuentro con una solicitud de pedido del 24 de setiembre, del último día de trabajo del señor Pasco.

— Según informó Willax TV, usted, a través de un informe técnico, paralizó la contratación de este estudio de abogados porque duplicaba sus funciones. ¿Fue así?

Este informe al que hace referencia este canal tiene fecha del 22 de diciembre, y ese informe no cancela este proceso, lo que ese informe busca es dejar sin efecto un acuerdo de directorio de mayo del año pasado, donde se solicita que se contrate a este estudio jurídico [Paul Hastings]. En ningún momento se dice que se cancele este proceso, lo que se señala es que el 2 de diciembre la estructura organizacional de Petro-Perú es cambiada y se crea la Gerencia Corporativa de Cumplimiento para ver todos los temas de situación y verificaciones. Y hay otra área que ve temas sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El 7 de diciembre el oficial de cumplimiento a cargo de esta área solicita que se reasigne el acuerdo de mayo a mi gerencia, y este pedido tenía un avance de 0%.

Cuando yo tomó este encargo, yo no digo que no lo vamos a hacer, al contrario, hay que hacerlo, pero hay que hacer la revisión de cada uno de los expedientes [de Gunvor], pero esto no se hace en tres meses y con solo dos especialistas [como lo aprobada el directorio]. En ningún momento de este informe [de diciembre] menciono que quiero que se cancele [la contratación de asesoría extranjera] porque duplica [funciones], porque yo lo voy a hacer o soy la especialista. Al contrario, se incorpora [este tema, investigar los contratos de Gunvor] a las cuatro líneas de cumplimiento del 2022 que sustente ante el directorio el 16 de diciembre.

— Juan Carlos Pasco, ex oficial de Cumplimiento de Petro-Perú, indica que usted ha interpretado que la investigación sobre Gunvor se podía realizar a la interna, a pesar de la magnitud del caso…

En ningún momento se dijo que se debía cancelar [esta orden] porque yo me voy a encargar, definitivamente tenía que hacer un trabajo debidamente estructurado, porque este servicio que ellos habían pedidos era revisar las contrataciones, hacer una evaluación de riesgos, del tema político, es decir, era todo un empaquetado de diversas especificaciones de diversas actividades, pero no se centraba específicamente en el objetivo principal, que era revisar todas las contrataciones, una por una de forma detallada a fin de identificar si hubo o no sobornos u otras irregularidades. En las condiciones técnicas [de la solicitud para contratar [al estudio Paul Hastings] se encontraban una serie de actividades que se iban a desarrollar de manera paralela al eje central y dos personas no hacen este tipo de trabajo, lo que teníamos que hacer es contar con un equipo debidamente estructurado y muy bien planificado por la relevancia que tiene para Petro-Perú este tema.

— ¿Y usted no implementa este plan, porque a los pocos días la retiran de Petro-Perú?

Claro, el informe se emite el 22 de diciembre, el 23 de diciembre, en Petro-Perú se trabajó hasta el mediodía y el 24 de diciembre salgo de vacaciones por 15 días calendarios. Estas vacaciones estaban aprobadas y programadas, no es que me fui porque quise, se me quita la confianza el 30 de diciembre y el 5 de enero me comunican que fui despedida. Yo no regresé a trabajar a Petro-Perú. Entonces, la pregunta es qué hice después, ya nada, porque no se me permitió cumplir con el programa de cumplimiento [para el 2022] que el mismo directorio, que me retiró la confianza, aprobó.

También quisiera precisar lo que ha dicho una ex procuradora, en el sentido, de que yo me he enriquecido económicamente, porque mi liquidación se hizo por ser oficial de Cumplimiento, yo no he sido oficial de Cumplimiento, yo he sido despedida y liquidada por el cargo de gerente corporativo de Cumplimiento, la carta de despido así lo señala. Es increíble que se indique que yo tengo que devolver algún dinero, porque nunca fue oficial o no cumplía con el perfil, cosa que no es cierto.