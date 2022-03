Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

El congresista Darwin Espinoza no ha sido nombrado explícitamente por Karelim López en su testimonio ante la fiscal de Lavado de Activos Luz Taquire, pero sería uno de los cinco parlamentarios de Acción Popular denominados ‘Los Niños’, la facción de la bancada que vota disciplinadamente a favor del oficialismo.

En reiteradas oportunidades, Espinoza, de 39 años, ha expresado su apoyo al gobierno de Pedro Castillo: votó contra la vacancia del mandatario, contra la censura del cuestionado exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, y es uno de los asiduos visitantes a Palacio de Gobierno.

Espinoza fue elegido por Áncash con 6.500 votos, por lo que su semana de representación debe realizarla en esa región, pero no siempre lo ha hecho así.

Para la semana de representación del 24 y 28 de enero, Espinoza recibió los S/4.000 que se le asigna a cada congresista por concepto de viáticos para cubrir los gastos por desplazarse por su región para cumplir con una serie de actividades, como recoger las demandas de la población o reunirse con autoridades locales. Todas estas actividades son publicadas en las páginas webs de cada parlamentario y tienen valor de declaración jurada. Sin embargo, a mitad de ese viaje de representación, Espinoza decidió desviarse de camino y, en vez de seguir recorriendo las localidades de su natal Áncash, regresó a Lima para tomar un avión con destino a las playas de Punta Cana, en República Dominicana.

Reporte migratorio de Darwin Espinoza

Tal como lo registra su reporte migratorio, salió del país el 27 de enero y regresó el 31 de ese mes. El mismo 27, Espinoza le envió una carta al oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zaga, informándole que por “motivos personales” solicitaba una licencia sin goce de haber los días 27 y 28. Es decir, pedía que no se le pagara por esos días, aunque no detallaba los “motivos personales”.

Documento presentado por el congresista Darwin Espinoza

Este Diario se comunicó con el área responsable del Parlamento para conocer si el congresista que supuestamente forma parte del grupo ‘Los Niños’ había devuelto el dinero que no gastó en esos días de licencia, porque –como él señaló– se dedicaría a temas personales, que en realidad significó dejar su región durante la semana de representación para vacacionar en el Caribe.

Hasta el cierre de este informe, Espinoza todavía no había devuelto el dinero correspondiente a los días que no cumplió con sus actividades en Áncash por su viaje a Punta Cana, por más que el área de tesorería del Parlamento se lo ha pedido. Incluso ya recibió el monto de S/4.000 de febrero por la semana de representación de ese mes.

Para José Elice, ex oficial mayor del Congreso, la semana de representación es una figura que inventaron los legisladores para subirse el sueldo y sacarle la vuelta al presupuesto. “Aquello que no es merecido, cualquiera que sea la razón, es irregular, y si no es devuelto, la administración del Congreso debe hacer todo lo necesario para cobrar ese dinero por un trabajo que no se ha hecho”, aseveró.

En diálogo con El Comercio, el congresista Espinoza confirmó que aún no ha devuelto el dinero a tesorería. “Esa es responsabilidad de uno de los asistentes que trabaja conmigo. Ese dinero se devolverá esta semana”, señaló.

Sobre el hecho de haber dejado su región en la semana de representación, dijo que su viaje al Caribe estaba programado y por eso pidió una licencia sin goce de haber. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la fecha en la que solicitó el permiso –es decir, el 27 de enero, el mismo día que salió de viaje hacia Punta Cana–, respondió que eso era responsabilidad de uno de los trabajadores de su despacho.