Richard Acuña ya no es congresista pero participa en los momentos de decisiones claves en representación de su partido APP. En esta entrevista, adelanta un poco de las posturas de la bancada y confirma su interés por entrar a la contienda electoral para la Alcaldía de Lima, en octubre del 2022.

— En Twitter le respondió al presidente Pedro Castillo: “el próximo en renunciar deberías ser tú”. ¿Por qué insistir con la figura de la renuncia sobre una persona que ya anunció que no dará un paso al costado?

En la actualidad, lamentablemente, en el Congreso de la República no existen los votos para la vacancia. A pesar de que la mayoría de las bancadas quiere ello, tenemos que apuntar a que exista un espacio de conciencia de parte del presidente de la República, a que analice su gobierno incapaz, su gobierno rodeado de malos profesionales y con corrupción desde el primer día. Estamos ante un gobierno sin un buen capitán, sin un buen rumbo, un gobierno que finalmente no tiene objetivos de por medio.

— La congresista Ruth Luque, de Juntos por el Perú, ha dejado abierta la posibilidad de la vacancia. Su voto podría ser clave.

Para entrar a una vacancia se necesita, por lo menos, ir con 92 votos al pleno. Es decir, con un margen de error. Ten en cuenta que el gobierno puede ofrecer algo, y algún congresista puede acceder.

— ¿Qué ha cambiado entre la primera vacancia y la que se encuentra en proceso? Porque la primera moción no lo apoyaron. Hace un momento mencionaba que hay actos de corrupción desde el primer día. ¿Por qué entonces no apoyaron la moción?

Ahora están las puertas abiertas a la corrupción. Para mí, el tema de la primera vacancia, es un tema de que no existió un espacio de coordinación de todas las bancadas. El tema requiere de un trabajo, de un análisis en conjunto, a nivel de todas las bancadas, que finalmente son las que podían lograr los votos esperados para una futura vacancia. En esa primera moción de vacancia, simplemente se pensó que con 30 o 40 votos que tenían como bloque, al presidente lo iban a dejar afuera.

— Entonces, ¿no falta nada para que APP ahora apoye este nuevo intento de vacancia presidencial?

Sabemos muy bien que estamos en un momento delicado por el país, que la vacancia es una opción que se tiene que dar. Se requieren los votos y si no se da, producto de los votos, esperamos que que se dé producto de la conciencia del presidente, analizando la incapacidad que tiene como gestor.

— ¿Y han analizado otros escenarios como la denuncia constitucional que se acaba de declarar procedente con un voto dirimente de la congresista de APP, Rosio Torres?

Las dos congresistas representantes de APP en dicha comisión votaron a favor la posición y fueron bastantes claras al respecto. Nosotros desde el primer día hablamos de que no íbamos a darle ningún espacio a la corrupción. Este es un especio para que el Presidente de la República dé explicaciones, no mediante un tuit, sino en el espacio del Congreso de la República. El presidente, al parecer, ya se dio cuenta de que no está capacitado para manejar ese país y es por ello que en lugar de dedicarse a dirigir ese país, se está dedicando únicamente a hacer actos que finalmente no van de la mano con lo que significa la investidura de un presidente de la República.

— En cualquier caso, la vacancia, la denuncia constitucional o renuncia del presidente, ¿la vicepresidenta debe quedarse como lo dicta la sucesión constitucional o debería dar un paso al costado?

En algún momento se escuchó que la señora anunció que renunciaría. El marco ideal sería ese. El marco ideal sería que las personas que están dentro del Ejecutivo den un paso al costado, porque acá no solo se trata de personas, sino también de equipos. Y lamentablemente ni el señor Castillo ni la señora Boluarte han demostrado algún tipo de capacidad de gestión. Lo más importante, y lo que el país además está buscando, es gestión para finalmente salir de una situación de parálisis que ya tiene varios años.

— ¿Y le darán el voto de confianza al Gabinete de Aníbal Torres?

En su oportunidad se han pedidos cambios de ministros de manera concreta. Si no existen estos cambios, no se le tendría que dar el voto de confianza. Eso es a nivel de bancada y de partido. A título personal, Aníbal Torres se tiene que ir y Castillo asumir su error. A estas alturas creo que alguien como Castillo, que no ha aprendido sobre la marcha, tendría que tener unos 30 años de gobierno para corregir.

— En base a su experiencia como parlamentario, ¿cree que, en este Parlamento, donde la mayoría son nuevos, ha faltado liderazgo?

Hay congresistas buenos y congresistas malos, pero creo que la experiencia es importante en esos escenarios y creo que la norma que no permite la reelección fue un error. Un error porque es en momentos calientes, como los que está viviendo el Perú los últimos años, se requiere gente de experiencia, de conocimiento y sobre todo de decisiones que ayuden al Parlamento a dar soluciones en base a coordinaciones a nivel parlamentario. Lamentablemente la inexperiencia de algunos nos está llevando a tomar decisiones equivocadas.

— Varias personas lo ubican en momentos claves de este Congreso, particularmente en la elección de la Mesa Directiva y en la elección de los miembros del Banco Central de Reserva. ¿Tuvo participación?

Quienes participan directamente son los miembros de la bancada. Tenemos un coordinador parlamentario también. Y efectivamente, sí hay un espacio de coordinación, donde el partido mismo me delega representación. Los momentos que me ha tocado participar, ya sea el año 2020 o 2021, siempre ha sido producto de la delegación de mi partido para representarlo, en cualquier escenario de negociación.

— El caso de la elección del BCR es el que más me llama la atención porque, a diferencia de períodos anteriores, primó el criterio técnico antes que el político.

Creo que se aprendió la lección. El BCR es un espacio técnico y el Congreso tomó la mejor decisión al nombrar esos técnicos es que nos están dando esa estabilidad económica, a pesar de las graves dificultades políticas que tenemos en ese momento.

— ¿Los nombres que se propusieron ante el pleno salieron desde dentro o desde afuera del Congreso?

Los nombres se dieron básicamente desde afuera, pero bajo la coordinación de las bancadas.

Richard Acuña a paso ligero: un perfil del vocero de APP

La nueva Mesa Directiva según APP

— En julio será la elección de la nueva Mesa Directiva, ¿APP aspira a la presidencia del Congreso?

Lo que hemos hecho en la última Mesa Directiva es priorizar no participar con Perú Libre. Creo que en todo el Perú se espera que el próximo Congreso, la próxima Mesa Directiva, tenga coherencia, sea una Mesa Directiva cuajada. Porque si hemos empezado ese quinquenio con muchos movimientos, imagínate cómo será este segundo año. Nosotros desde primer día hemos decidido, bajo la decisión partidaria, de que no iríamos con Perú Libre.

— ¿Se mantendrás en la postura de no ir en alianza con Perú Libre?

No hemos hablado de ello con los parlamentarios o con las otras bancadas, pero a título personal, yo sí creo que el marco ideal sería trabajar distanciados del oficialismo. No existe una posición o un manejo transparente el actual gobierno como para poder imaginar que podamos estar cerca a ellos en un espacio como una Mesa Directiva.

— ¿Ve posibilidad para que Acción Popular repita el plano en la presidencia del Congreso?

Lo que se hace es rotar cuando no hay una mayoría absoluta. Entonces, creo que Acción Popular tuvo una representante, en esta oportunidad como Maricarmen [Alva], y el próximo año creo que le corresponde a cualquiera de las otras bancadas que puedan tener un buen perfil para dirigir el Parlamento. Creo que APP tiene personas importantes, Avanza país, también lo tiene Renovación, lo tiene Fuerza Popular. Creo que esas bancadas son las que tienen que ver cuál da el paso. Es la que finalmente puede lograr ese consenso a nivel parlamentario para lograr el manejo.

— Por el momento, en APP se vocea la opción del vocero Eduardo Salhuana, Gladys Echaiz y Roberto Chiabra.

Creo que sería muy prematuro hablar de ello, sobre todo si no existe una coordinación previa con los parlamentarios. Creo que los quince parlamentarios tienen la capacidad de poder tomar dicha responsabilidad, pero el representante será un congresista que logre el consenso, no solo del resto de las bancadas. Nuestra propia bancada será la que finalmente decida, en su interna, quién va como representante para la Mesa Directiva.

— ¿Gladys Echaiz y Roberto Chiabra son posibilidad para la bancada? Lo digo porque han mostrado diferencias y votan casi siempre distinto a la bancada. Hasta donde sabemos no quisieron afiliarse al partido.

No existe diferencia. Desde el primer momento se habló de que, al no ser militantes del partido, tenían independencia al momento de votar. Es probablemente en las votaciones más importante. Hubo una conversación con el presidente del partido [César Acuña] de por medio, con dichos parlamentarios y no existe diferencia. Por eso hasta se buscó la posibilidad de que [Echaíz] presida la Comisión de Justicia.

— Dicha comisión ha aprobado un dictamen cuestionado sobre la colaboración eficaz.

Sí, pero te decía que nosotros directamente no nos metemos como partido. En su labor parlamentaria existe una independencia. Nosotros buscamos perfiles de congresistas que calcen con las comisiones que nos tocaron.

Richard Acuña negó haber utilizado beneficios otorgados a la Mesa Directiva. (Foto: Agencia Andina)

La Alcaldía de Lima y las elecciones subnacionales

— A nivel subnacional, ¿llegan bien o están golpeados por las derrotas políticas de los últimos años a nivel nacional?

Creo que más preparados que nunca. Al día siguiente de que culminaron las elecciones del mes de abril, estábamos sentados a las 11 de la mañana con los responsables políticos de todos los distritos de Lima Metropolitana. Participaron 15 responsables políticos que en la actualidad van a ser candidatos. Estoy seguro que APP se ha preparado mucho más que en otras oportunidades, donde probablemente, faltando pocas semanas, recién se elegían a los candidatos. Tenemos en el cono sur de Lima muy buenos candidatos con los Iñigo. Tenemos en San Juan de Lurigancho, el distrito más grande del Perú, a Juan Navarro, que ha sido alcalde y nunca dejó de trabajar por el distrito. Tenemos a candidatos también con mucha experiencia, que van a aportar mucho a nivel municipal y mucho como Luis Iberico en La Molina. Tenemos acá en San Isidro a [Francisco] Petrozzi y a [Francis] Allison en Magdalena.

— Francis Allison terminó con una gestión bastante cuestionada y afronta varias denuncias en Fiscalía.

Muchas de las autoridades que salen del cargo van a ser cuestionadas, pero quien demuestra finalmente si hicieron un buen trabajo, es la ciudadanía. En la elección veremos si la gente opta por él. Quiero darle el beneficio de la duda a gran parte de las personas que provienen de una gestión saliente. Considero que, producto el trabajo político, su experiencia y conocimiento, ellos pueden aportar mucho en sus distritos y que el día de la elección se demostrará si la gente los recuerda de forma positiva o negativa.

— La incógnita con APP sigue siendo en Lima, donde no han tenido buenos resultados en los últimos años. ¿Creen que llevar a exalcaldes será la solución?

Tenemos una gran estrategia. Estamos en Comas con [Miguel] Saldaña y en Ate con [Óscar] Benavides. Están los cinco distritos más grandes, y en los tres principales tenemos alcaldes con un periodo de experiencia de gestión. La gente lo recuerda de forma positiva y en este momento que hemos tenido a la pandemia, la gente va a recordar a sus autoridades que hicieron algo, porque los que están ahora no han hecho nada.

— Hace unos días se dio un anuncio desde APP respecto a que el excongresista Omar Chehade podría ser el candidato de APP para Lima. Sin embargo, su nombre figura en las tres últimas encuestas. ¿Tiene intenciones de postular?

Me sorprende mucho, aparezco cuarto teniendo arriba a candidatos presidenciales como López Aliaga, Urresti y Forsyth, gente que sale de una campaña presidencial. Lo tomo como una gran oportunidad de que probablemente Lima está buscando gente nueva. Yo creo que para mí el descartarlo en esos momentos sería bastante irresponsable. Hay un periodo aún de algunos días para poder analizar dicha situación, y a partir de ello va a depender del trabajo y la coordinación política para saber si realmente vamos.

—¿Lo ha conversado con su padre, el líder del partido César Acuña?

Estamos en un momento de análisis, y de también de convencer a la familia misma, porque esa no es una decisión personal, sino también una decisión familiar. Lo hablaba con mi padre el año pasado. Hubo bastante expectativa que yo lo pueda hacer. Yo estoy ahora muy metido en el sector privado. Es algo que me agrada muchísimo también, pero pero también sé que soy político y el político es muy raro que descanse. Y también la oportunidad que uno tiene en ese momento no significa que los pueda tener nuevamente en cuatro años. Entonces es cuestión de es cuestión de oportunidad. Sin hacer nada, hemos llegado a 5% en las encuestas, y haciendo un trabajo importante se podrían lograr resultados mucho más importantes acá.

—¿En el resto de su familia ha encontrado reparos? Es usted el único de los hijos metido en política.

Es que finalmente expones mucho, sobre todo la familia, y yo soy padre de familia. Creo que lo que nosotros tenemos que entender es que la familia siempre son los más afectados. Casi los nueve años que fui congresista, traté de estar muy de cerca a mis hijos. Tenemos que demostrarle, no solo a nuestros hijos, sino a las futuras generaciones, lo que ha significado para nosotros la vida que llevamos en política. Yo muero por mis hijos, muero por mi mamá, muero por mi hermana, muero por mi papá y mi hermano y muero por Brunella. Son lo más importante que puedo tener en mi vida. Son mi núcleo y sé muy bien que la decisión que tome tiene que ir pensando en ellos y sobre todo con ellos.

Richard Acuña, César Acuña y Brunella Horna. (Foto: Facebook César Acuña)

El futuro de César Acuña

— ¿Su padre César Acuña postulará a La Libertad?

Como dicen en La Libertad está el 99.9% confirmado. Entonces yo creo que 0.1% es únicamente la ficha para cumplir el procedimiento de inscripción. Creo que César Acuña Peralta, como líder y como fundador de Alianza para el Progreso, siempre va a ser importante su presencia, porque tuvo una gestión con una visión.

—¿Cuál es el mensaje después de dos campañas presidenciales perdidas? ¿Regresar al norte, a los cuarteles de verano?

No regresamos. Siempre estuvimos en el norte, siempre estuvimos trabajando en el norte, estamos en el sur, estamos trabajando y también en Lima. Creo que no se trata de un retroceso, sino se trata de una oportunidad de tener un impulso para hacer un trabajo nacional de la mano con los futuros gobernadores, alcaldes, provinciales, distritales, consejeros.

—¿Tienen proyecciones para las autoridades y los gobernadores de cuanto pueden hacer para el 2022. Recuerdo que lo entrevisté antes de las elecciones del 2018 y me hablaba de una proyección del 10% de autoridades a nivel nacional.

Hablamos de 10% y pasamos al 11.8%. Y la idea es siempre mejorar. Alianza para el Progreso quiere mejorar en su coordinación con las autoridades.

—¿Eso es una autocrítica? Varias autoridades han afrontado cuestionamientos y denuncias serias.

Hay autocrítica, hay errores que hemos tenido como pérdida de acompañamiento a las autoridades. Ya estamos mejorando muchas cosas antes del partido. Hay también cosas importantes, objetivos que nos hemos trazado y seguir consolidando logros. Creemos que la Alianza para Progreso se está preparando para ser el mejor partido del país y para eso necesitamos tener buenas autoridades. Ya tenemos gobiernos locales, gobiernos regionales, y estamos trabajando para hacer el gobierno nacional.

—¿Usted no ha pesando en tomar la posta para la elección presidencial del 2026?

El candidato natural de Alianza para el Progreso es César Acuña Peralta, una persona que, en sus casi 70 años, ha logrado el éxito empresarial, ha logrado el éxito político y creo que el gran objetivo que hemos trazado nosotros como militantes, es que nuestro fundador se presente el futuro presidente de la República.

