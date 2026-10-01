El anuncio lo dio sus ejecutivos durante su intervención en la sesión de la Comisión de Energía y Minas, de la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Foto: GEC.
El anuncio lo dio sus ejecutivos durante su intervención en la sesión de la Comisión de Energía y Minas, de la Cámara de Diputados del Congreso de la República. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Petro-Perú viene avanzando en la recuperación progresiva de sus capacidades operativas, con acciones orientadas a fortalecer sus principales unidades productivas y garantizar el abastecimiento de combustibles en el país, así lo manifestaron sus ejecutivos durante su intervención en la sesión de la Comisión de Energía y Minas, de la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

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