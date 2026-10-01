Petro-Perú viene avanzando en la recuperación progresiva de sus capacidades operativas, con acciones orientadas a fortalecer sus principales unidades productivas y garantizar el abastecimiento de combustibles en el país, así lo manifestaron sus ejecutivos durante su intervención en la sesión de la Comisión de Energía y Minas, de la Cámara de Diputados del Congreso de la República.

El presidente del Directorio de Petro-Perú, Oliver Stark señaló que el plan de trabajo de la actual gestión contempla tres hitos principales. El primero es dotar de liquidez a la empresa, aspecto en el que ya se vienen registrando avances como el crédito puente de US$475 millones, concretado en septiembre por Proinversión, en el marco del DU 010-2026.

El segundo hito es solucionar los principales desafíos operativos. Al respecto, se informó que la unidad Flexicoking (FCK) culminó su primera inspección general y, desde el 27 de setiembre, se encuentra en maniobras de arranque, como parte del proceso previo a su puesta en operación, lo que permite proyectar para fin de año un procesamiento de más de 80 mil barriles de crudo por día en la Nueva Refinería Talara.

Asimismo, se indicó que se viene trabajando en proyectos asociados a la desulfurización de combustibles y la eficiencia de las unidades auxiliares de la Nueva Refinería Talara.

Finalmente, Stark destacó que el tercer hito es modernizar la estructura organizacional, bajo un concepto matricial que permita una gestión más eficiente y articulada, orientada a atender las necesidades actuales de la compañía. En esa línea, señaló que la visión de futuro es consolidar a Petro-Perú como una empresa sólida, sostenible y rentable, con capacidad para generar los resultados necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras.