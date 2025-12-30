Competitividad regional: seis factores explican las brechas que frenan el desarrollo del país

¿Por qué algunas regiones logran atraer más inversión, generar empleo de mayor calidad y ofrecer mejores condiciones de bienestar que otras? El estudio del Consejo Privado de Competitividad (CPC) ofrece una respuesta clara y basada en evidencia: la competitividad regional en el Perú está fuertemente concentrada en un conjunto acotado de factores estructurales, y las brechas entre regiones siguen siendo significativas.

El análisis evalúa el desempeño de las 24 regiones utilizando información al 2024 y más de cien indicadores asociados a once factores de competitividad. Para identificar cuáles explican realmente las diferencias territoriales, el estudio aplica el Análisis de Componentes Principales (PCA), una metodología estadística que permite jerarquizar la importancia relativa de cada factor a partir de los datos, evitando ponderaciones arbitrarias.

Los resultados son contundentes. Seis factores explican casi el 70% de la competitividad regional: infraestructura (13%), estabilidad macroeconómica (12%), eficiencia del Estado (11%), mercado laboral (10%), seguridad ciudadana (10%) y educación (10%). El contraste con los indicadores internacionales refuerza la magnitud de las brechas. Como se observa en el gráfico del ranking internacional, el Perú también se ubica muy por debajo del mejor desempeño mundial y regional en la mayoría de estos factores clave. En infraestructura y desarrollo digital, el país se sitúa en percentiles extremadamente bajos (6 en ambos casos), lejos incluso del mejor desempeño de América Latina (34 y 38, respectivamente). Brechas similares se observan en desempeño económico (evalúa cinco subfactores —economía doméstica, comercio internacional, inversión internacional, empleo y precios— y, salvo en precios, el país se ubica en el tercio inferior de la tabla, lo que explica su posición en el percentil 11 frente al 64 en la región)., mercado laboral (15 frente a 38) y educación (13 frente a 31). Incluso en pilares donde el desempeño relativo es algo mejor —como seguridad ciudadana, ciencia, tecnología e innovación y sistema de justicia— el Perú permanece rezagado respecto del referente regional y frente al mejor referente internacional.

El estudio también construye un Índice de Competitividad Regional, con puntajes de 0 a 100. Lima lidera el ranking con amplia ventaja, seguida por Moquegua y Arequipa, mientras que Ucayali y Loreto se ubican en el extremo inferior. Estos resultados son coherentes con el desempeño observado en variables clave. En infraestructura, ambas regiones muestran los mayores rezagos en acceso a servicios básicos: agua potable (Loreto 54% frente a 96% en Apurímac), alcantarillado (36% en Loreto y Ucayali frente a 90% en Lima) y electricidad (84% en Loreto frente a 99,7% en Lima). En eficiencia del Estado, destinan una proporción significativamente mayor de recursos a planilla pública —alrededor de 15 puntos porcentuales por encima del promedio nacional—, lo que limita la disponibilidad de recursos para otros fines. A ello se suma un desempeño educativo rezagado, con bajos resultados en Matemática (6% de estudiantes en nivel satisfactorio en Loreto frente a 57% en Tacna), menores niveles de asistencia a secundaria (86% frente a 98% en

Arequipa) y fuertes déficits de infraestructura educativa, reflejados en un menor acceso a computadoras y en el deterioro de los locales escolares. Además, el índice muestra una asociación clara con variables de desarrollo: las regiones más competitivas registran menores tasas de pobreza, mayor PBI per cápita y mayor gasto mensual per cápita de los hogares.

Este estudio constituye una herramienta clave para el diseño y la priorización de políticas públicas, al identificar con evidencia estadística cuáles son los factores que realmente explican las brechas de competitividad entre las regiones del país. Al cuantificar el peso relativo de cada pilar, el análisis permite orientar la acción del Estado hacia aquellas áreas donde las intervenciones generan mayor impacto, evitando la dispersión de recursos en agendas fragmentadas o de bajo retorno. En ese sentido, los hallazgos del estudio ofrecen una base técnica para alinear reformas estructurales, inversiones públicas y estrategias sectoriales con un objetivo común: cerrar brechas territoriales y promover un crecimiento más sostenido e inclusivo.

El mensaje central es claro: la competitividad regional en el Perú no depende de múltiples frentes dispersos, sino de un conjunto reducido de factores donde las políticas públicas pueden generar mayor impacto. Priorizar infraestructura, fortalecer la gestión del Estado, mejorar el mercado laboral, reforzar la seguridad y elevar la calidad educativa permitiría cerrar brechas territoriales y acelerar el crecimiento del país en su conjunto.