El respaldo ciudadano a la gestión del Gobierno cayó en casi 80%

El GobDex del CPC busca medir el grado de gobernabilidad a nivel regional, entendida como la capacidad del Estado para responder eficazmente a las demandas ciudadanas. Los resultados del GobDex durante el periodo 2021-2024 revelan que todas las regiones sufrieron una reducción en su grado de gobernabilidad, disminución que oscila entre -3% y -26%. En este periodo, el país pasó de tener cuatro regiones por encima del 50% en el índice de gobernabilidad a no tener ninguna. A 2024, Tacna, que lidera el ranking con 48,9% registra una caída de -7% en el periodo 2021–2024. Por su parte, Huancavelica, con un puntaje que alcanza el 27,8%, se mantiene en el último lugar desde 2021 y presenta el mayor deterioro del país con -26%.

Un hallazgo central es la relación entre la gobernabilidad y resultados socioeconómicos. El GobDex presenta correlaciones significativas: es negativo con la pobreza y positivo con la velocidad de ejecución de la inversión pública. Esto sugiere que una gestión pública eficaz no solo fortalece la gobernabilidad, sino que también contribuye a reducir brechas sociales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Para ilustrar, las cinco regiones con mayor puntaje —Tacna, Lambayeque, Arequipa, Moquegua y Lima— registran un nivel de pobreza promedio de 19,0% y su velocidad de ejecución está por encima del promedio nacional . En contraste, las cinco con peor desempeño —Huancavelica, Pasco, Huánuco, Puno y Ucayali— presentan una pobreza promedio de 35,7% y con una velocidad de ejecución por debajo del promedio. La evidencia es clara: donde hay mejor gestión, los proyectos avanzan más rápido y las brechas se reducen con mayor efectividad.

Plaza de Huancavelica. (Foto: referencial)

El deterioro de la gobernabilidad no solo se refleja en el puntaje agregado, sino en casi todos sus componentes. Entre 2021 y 2024, siete de los ocho indicadores del GobDex empeoraron. La opinión sobre la gestión del Gobierno Central se desplomó (-76%), la confianza en el Congreso se redujo (-45%), y de manera similar hubo una reducción importante en la confianza hacia el sistema electoral (-26%) y el sistema de justicia (-24%). Asimismo, la preferencia por la democracia disminuyó (-11%), así como la importancia atribuida a un sistema de gobierno democrático (-8%). A esto se suma que la proporción de ciudadanos que reportaron haber estado expuestos a coimas aumentó en 15%.

Desagregando el análisis regional se observa que, de los 24 departamentos, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima, regiones costeras, se encontraron entre las cinco primeras tanto en 2021 como en 2024. Además, en 2024, 14 regiones superaron el valor promedio regional (41,2%), de las cuales solo cinco corresponden a regiones no costeras (Apurímac, Cusco, Junín, Áncash y San Martín), un número superior al observado en 2021, cuando solo 11 regiones se encontraban por encima del promedio.

LEE MÁS: Ministro Pérez Reyes anuncia medidas tributarias para incentivar el ahorro previsional de independientes

Sin embargo, este avance no ha sido homogéneo. La desigualdad entre territorios se ha ampliado: la diferencia entre la región con mayor y menor puntaje pasó de 15 puntos en 2021 a 21 en 2024, y la variabilidad de los resultados aumentó en más de 50%. Esto muestra que, aunque más regiones logran superar el promedio, la brecha entre las de mejor y peor desempeño es cada vez mayor, reflejando un escenario de creciente heterogeneidad territorial.

Al observar los cambios en el ranking, Áncash fue la región con mayor deterioro, descendiendo seis posiciones, resultado del fuerte desplome en la opinión sobre el Gobierno Central (-81%) y de la menor preferencia por la democracia (-15%). Por el contrario, San Martín fue la región que más escaló, subiendo siete posiciones debido a un aumento de 8% en sus capacidades de gestión.

Los resultados del GobDex 2025 confirman que, donde hay mayor capacidad de gestión, hay menos pobreza y mejor ejecución de proyectos. Esto convierte a la gobernabilidad en una variable estratégica para el desarrollo regional. El desafío está en evitar que esta brecha siga ampliándose y que la pérdida de legitimidad siga frenando el crecimiento del país.

LOS INDICADORES DEL GOBDEX

El GobDex se compone de ocho indicadores que capturan dimensiones clave de gobernabilidad: (1) confianza en los organismos del sistema electoral, (2) confianza en el sistema de justicia, (3) confianza en el Congreso, (4) opinión sobre la gestión del gobierno central, (5) coimas o sobornos, (6) preferencia por la democracia, (7) importancia de la democracia y (8) capacidades de gestión regional y local. Este índice se calcula a partir de la ENAHO y del Índice Regional de Gestión Pública (IRGP) del CPC, tomando en consideración las mejores prácticas de gobernabilidad de países de América.