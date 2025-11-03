El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, enfrenta cuestionamientos luego de la difusión de una serie de audios que lo vincularían con el presunto cobro de una coima de S/80.000 a cambio de facilitar la liberación de Marcos Quispe Riveros, un expolicía condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado.

El caso ya se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Lima.

Según un reportaje de Cuarto Poder, las grabaciones atribuidas al funcionario muestran conversaciones en las que una voz, presuntamente de Paredes, coordina la entrega de dinero con la esposa del exagente, Adela Guamancusi.

El informe periodístico precisa que la familia del interno entregó el dinero con la expectativa de obtener la excarcelación de Quispe Riveros, lo que nunca ocurrió. En una de las grabaciones, se escucha a una voz que sería del jefe del INPE ofrecer devolver parte del dinero.

“Le voy a depositar sus 500 dólares mañana... le voy a dar mi reloj, cuesta 800”. También admite haber recibido el total de S/80.000, que prometió reembolsar “en tres partes”.

La defensa de la denunciante presentó ante el Ministerio Público más de diez audios como prueba y solicitó una pericia fonética forense para determinar si la voz pertenece efectivamente al jefe del INPE.

El abogado José Carlos Rivera, representante legal de Guamancusi, indicó que Paredes ha sido citado en cuatro ocasiones por la Fiscalía y no acudió a ninguna de las diligencias. “Se niega a declarar, evade a la justicia. Si él dice que no es su voz, debería presentarse y demostrarlo”, señaló.

Hasta el cierre de la investigación de Cuarto Poder, Iván Paredes no respondió a las solicitudes de entrevista, y la oficina de prensa del INPE tampoco emitió comentarios sobre las acusaciones.