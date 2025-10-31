Este sábado 1 de noviembre, el Señor de los Milagros saldrá por última vez este 2025 como parte de su recorrido tradicional. Se espera la asistencia de miles de fieles y devotos que acompañarán la venerada imagen del Cristo Moreno por las calles del Cercado de Lima.
Desde muy temprano, el Señor de los Milagros saldrá del Santuario de Las Nazarenas, ubicado en el Centro de Lima. Luego, el anda recorrerá la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación.
A continuación, y como todos los años, la sagrada imagen retomará la avenida Tacna, para finalmente ingresar volver al Templo de Las Nazarenas, donde será guardado hasta el 2026.
