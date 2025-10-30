Un incendio se registró la tarde de este jueves en el conocido mercado Unicachi, ubicado en el distrito de Comas. La emergencia, que se inició alrededor de las 6:15 p.m., generó gran alarma entre los comerciantes y vecinos de la zona.

De acuerdo con el portal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, al menos siete unidades fueron desplazadas al lugar para controlar el fuego y evitar que las llamas se propaguen a otros puestos del centro de abastos. Los bomberos trabajaron arduamente para sofocar las llamas.

De acuerdo con información preliminar, el incendio se habría iniciado en una zona utilizada para almacenar materiales de construcción, según informó RPP.

El Ministerio del Interior informó que la emergencia fue controlada tras la intervención de los bomberos, quienes emplearon siete unidades para atender el siniestro.

“El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú controló el incendio suscitado en los alrededores del mercado Unicachi, distrito de Comas”, precisaron.

Pasadas las 7:00 p.m., el incendio fue completamente extinguido y se realizaron labores de enfriamiento para descartar posibles rebrotes. Los equipos de emergencia evacuaron a los transeúntes y cerraron las vías aledañas para facilitar el trabajo de los bomberos.

Aunque no se reportaron víctimas ni personas heridas, varios puestos resultaron afectados por el fuego y el humo.