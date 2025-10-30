A pocos días de Halloween, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima inició la campaña “No caigas en cuentos”, alertando sobre la presencia de supuestos tramitadores que operan en los exteriores de su sede del cercado de Lima, ofreciendo la anulación de papeletas de tránsito o agilización de trámites a cambio de dinero.

Según informó el SAT en una nota de prensa, estos falsos gestores se encargan únicamente de presentar recursos que demoran los procesos, los cuales, en su mayoría, resultan improcedentes.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Para Erik Soria, gerente de operaciones, estos individuos, congregados fuera de las instalaciones del SAT ofreciendo soluciones rápidas, se “disfrazan” de facilitadores, prometiendo resultados que, en la práctica, no se concretan.

Más de 100 personas estafadas por tramitadores

Por otro lado, el organismo informó que en septiembre más de 100 personas denunciaron a un falso tramitador que, sin vínculo con la entidad, recibió miles de soles prometiendo anular papeletas y recuperar licencias de conducir.

En algunos casos, las estafas superaban los S/3 000, y el presunto delincuente aseguraba que podía modificar la información directamente en el sistema del SAT de Lima.

¿Cuáles son los canales de contacto oficial del SAT Lima?

Por ese motivo, para evitar caer en fraudes, el SAT de Lima recuerda a los ciudadanos que todos sus trámites pueden realizarse de manera segura y directa a través de sus canales oficiales.

Agencia Virtual SAT: Para efectuar trámites en línea.

Para efectuar trámites en línea. Mesa de Partes Digital del SAT: Para la presentación de documentos y escritos.

Además, la entidad resalta que los formatos y declaraciones juradas necesarios para los procedimientos están disponibles de forma gratuita tanto en sus agencias como en la página web oficial.

Atención… Canales digitales oficiales de contacto Los ciudadanos pueden resolver sus dudas a través de los siguientes canales: Aló SAT: (01 315 2400)

(01 315 2400) WhatSAT: ‪( 51 999 431 111‬)

‪( 51 999 431 111‬) ChatSAT: (desde www.sat.gob.pe)

(desde www.sat.gob.pe) Correo Electrónico: asuservicio@sat.gob.pe

asuservicio@sat.gob.pe Redes Sociales: @satdelima