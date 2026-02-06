SAT de Lima habilita descarga digital del Cuadernillo Tributario 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la disponibilidad inmediata del Cuadernillo Tributario 2026 en formato digital.

Esta medida busca optimizar la atención al ciudadano y promover la digitalización de los procesos tributarios, permitiendo el acceso a la información de pagos sin depender de la distribución del documento físico.

A través de la Agencia Virtual SAT, un total de 116 660 contribuyentes de predios y arbitrios, junto a 173 075 responsables del impuesto vehicular, podrán verificar sus estados de cuenta y cronogramas de pago.

Y es que, la plataforma permite la descarga gratuita del documento, garantizando la reserva tributaria de los usuarios mediante un acceso validado en el portal institucional.

Ventajas de la plataforma digital

La principal diferencia respecto a la versión impresa, cuya distribución domiciliaria inició el pasado 20 de enero, radica en la actualización inmediata de la información.

“A diferencia del formato impreso, la versión digital en nuestra Agencia Virtual SAT permite a los usuarios visualizar actualizaciones de datos que ocurran después de la emisión, brindando información siempre vigente”, destacó Wilfredo Calderón, subgerente de Orientación y Registro del SAT de Lima.

El documento virtual incluye la hoja de datos actualizada del contribuyente, el detalle de montos anuales, las hojas de resumen de predios urbanos y la metodología de cálculo utilizada para la liquidación de los impuestos vehicular y predial.

Cronograma y canales de atención

Para evitar recargos e intereses moratorios, la entidad recordó que la primera cuota (o el pago anual total) vence este 27 de febrero. Las cuotas trimestrales restantes están programadas para el 29 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre.

Los ciudadanos pueden realizar sus pagos de manera remota mediante la web oficial del SAT, billeteras digitales como Yape y Plin, y en las principales entidades bancarias del país (BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank e Interbank), así como en agentes Western Union y la Caja Metropolitana.

Pasos para la descarga: