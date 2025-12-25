El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad Metropolitana de Lima advirtió que se debe realizar la declaración jurada al patrimonio vehicular o recibirán una multa equivalente al 50 % de 1 UIT, es decir S/2.750, considerando el nuevo valor para el 2026.

Es así que, los dueños propietarios de estas unidades tienen plazo hasta el 27 de febrero del 2026, y el registro tienen como finalidad el pago obligatorio del impuesto vehicular, el mismo que se realiza durante 3 años consecutivos a partir del año siguiente a la primera inscripción del vehículo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Declaración virtual en SAT

La gerente general del SAT, Pilar Caballero, recordó que algunos concesionarios de autos ofrecen el servicio de registro de la declaración jurada, así como, los propietarios tienen la opción de hacerlo en línea a través de la Agencia Virtual SAT.

Los requisitos deben ser:

Tarjeta de identificación vehicular.

Documento que acredite la adquisición de la unidad como factura, boleta o acta de transferencia.

En caso consigne un domicilio distinto al que figura en su DNI, presentar un recibo de servicios.

Fechas y pagos de impuesto vehicular

El pago corresponde al 1 % del valor comercial del vehículo o al monto que establezca la tabla referencial del impuesto vehicular 2026 que publicará el Ministerio de Economía y Finanzas. Para conocer una cifra aproximada, los contribuyentes pueden utilizar la calculadora virtual del SAT.

Además, este impuesto se divide en cuatro cuotas trimestrales. Para el 2026, los vencimientos están programados para el 27 de febrero, 29 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre.