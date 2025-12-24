A pocas horas de celebrarse la Navidad, un incendio de gran magnitud se ha registrado esta noche en la calle Ollanta N.° 459, en San Luis, donde una vivienda estaría siendo consumida por las llamas, según reportes del Cuerpo General de Bomberos del Perú (CGBVP).

Hasta el lugar llegaron cinco unidades de bomberos para intentar controlar el fuego. La emergencia, reportada a las 9:24 p. m., continúa en desarrollo, y el personal trabaja en su contención.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Se desconoce el valor de los daños materiales, y hasta el momento no se registraron heridos ni víctimas mortales.

Además, tras el incendio en San Luis, el CGBVP también atiende otros dos siniestros: uno en Chorrillos, que afectó un vehículo, y otro en Bellavista, relacionado con equipos eléctricos. No se ha confirmado que este último incidente esté vinculado al uso de pirotécnicos.

#LOÚLTIMO Un incendio se registra en la calle Ollanta 459 en San Luis, Lima. pic.twitter.com/R2ZVoEerN6 — Roger García (@RogerAderly) December 25, 2025