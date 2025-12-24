MDN
La previa navideña reúne a personas de todas las edades en el corazón de la ciudad. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
  • Cómicos ambulantes animan el tránsito peatonal en el Centro de Lima. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
  • Visitantes observan un nacimiento instalado en el Centro Histórico de Lima. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
  • Fieles ingresan a una iglesia para orar en la víspera de la Nochebuena. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
  • Vecinos y turistas recorren las calles mientras se alistan para la Nochebuena. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
  • Niños se detienen para una foto en medio del recorrido previo a la Nochebuena. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Redacción EC
El espíritu de la Navidad se siente con intensidad en el Centro Histórico de Lima a pocas horas de la Nochebuena. Desde tempranas horas, decenas de familias recorren las principales plazas y calles del corazón de la capital.

La Plaza de Armas y los jirones aledaños concentran gran afluencia de personas. Muchos realizan compras de última hora, mientras otros se detienen a observar los adornos, luces y colores que decoran la zona.

MIRA: Navidad 2025: peruanos en el extranjero retornan a Lima para reunirse con sus familias | FOTOS

En el recorrido también destacan las expresiones artísticas callejeras. Cómicos ambulantes animan el tránsito peatonal y atraen la atención de niños y adultos.

Asimismo, varias personas ingresan a iglesias del Centro de Lima para orar o visitar los nacimientos instalados por estas fechas. La fe y la tradición acompañan así la antesala de la celebración.

Niños, jóvenes y adultos mayores comparten el espacio público en un ambiente marcado por la expectativa y el movimiento propios de la víspera navideña.

