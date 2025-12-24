El espíritu de la Navidad se siente con intensidad en el Centro Histórico de Lima a pocas horas de la Nochebuena. Desde tempranas horas, decenas de familias recorren las principales plazas y calles del corazón de la capital.

La Plaza de Armas y los jirones aledaños concentran gran afluencia de personas. Muchos realizan compras de última hora, mientras otros se detienen a observar los adornos, luces y colores que decoran la zona.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En el recorrido también destacan las expresiones artísticas callejeras. Cómicos ambulantes animan el tránsito peatonal y atraen la atención de niños y adultos.

Asimismo, varias personas ingresan a iglesias del Centro de Lima para orar o visitar los nacimientos instalados por estas fechas. La fe y la tradición acompañan así la antesala de la celebración.

Niños, jóvenes y adultos mayores comparten el espacio público en un ambiente marcado por la expectativa y el movimiento propios de la víspera navideña.