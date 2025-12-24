Senamhi alerta posible aumento de contaminación del aire en distritos de Lima por celebraciones navideñas. (Foto: Senamhi)
Senamhi alerta posible aumento de contaminación del aire en distritos de Lima por celebraciones navideñas. (Foto: Senamhi)
Redacción EC
Redacción EC

El alertó que, durante las celebraciones de la , Lima Metropolitana podría enfrentar condiciones atmosféricas desfavorables para la dispersión de , lo que incrementaría el riesgo de deterioro de la calidad del aire, especialmente si se repite el uso intensivo de productos pirotécnicos.

LEE: Aeropuerto Jorge Chávez: LAP celebró la Navidad con arte, música y activaciones culturales

De acuerdo con el organismo adscrito al , se prevé una disminución de la velocidad del viento y una mayor estabilidad atmosférica, factores que podrían favorecer la acumulación de contaminantes en la atmósfera. Este escenario podría afectar principalmente a distritos de Lima norte y Lima este, zonas que ya registraron altos niveles de contaminación durante celebraciones previas.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada
Senamhi advierte qué distritos de Lima podrían registrar mayor contaminación del aire en Navidad. (Foto: Senamhi)
Senamhi advierte qué distritos de Lima podrían registrar mayor contaminación del aire en Navidad. (Foto: Senamhi)

El Senamhi recordó que en la Navidad 2024 se registró un significativo incremento de las concentraciones de material particulado fino (PM2.5), uno de los contaminantes más nocivos para el sistema cardiorrespiratorio. Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre de ese año, los niveles más elevados se reportaron en distritos como Puente Piedra y San Juan de Lurigancho.

Según los especialistas de la Subdirección de Evaluación del Ambiente Atmosférico (SEA), la estación de monitoreo de Puente Piedra registró un aumento del 23 % en comparación con el mismo periodo de 2023, alcanzando una concentración de 99.0 µg/m³. En tanto, en San Juan de Lurigancho se observó un incremento del 18 %, con un valor de 80.7 µg/m³.

Distritos de Lima en riesgo por mala calidad del aire durante Navidad, advierte Senamhi. (Foto: Senamhi)
Distritos de Lima en riesgo por mala calidad del aire durante Navidad, advierte Senamhi. (Foto: Senamhi)

Los datos fueron obtenidos de la Red de Estaciones de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA) del , que evaluó registros de distritos como Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Villa María del Triunfo y Campo de Marte, entre las 22:00 horas del 24 de diciembre y las 06:00 horas del 25 de diciembre de 2024. Los picos más altos de contaminación se registraron entre la 01:00 y 03:00 horas del día de Navidad.

MÁS: Navidad 2025: Conoce los horarios del transporte público en Lima durante el 24 y 25 de diciembre

Ante este panorama, el Senamhi exhortó a la población a adoptar prácticas responsables durante las , con el fin de reducir los riesgos para la salud pública y contribuir a la preservación de la calidad del aire en la capital.

VIDEO RECOMENDADO

Una de las compradoras, Nohelia, habló con El Comercio y mandó saludos a su familia.
SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC