El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que, durante las celebraciones de la Navidad 2025, Lima Metropolitana podría enfrentar condiciones atmosféricas desfavorables para la dispersión de contaminantes, lo que incrementaría el riesgo de deterioro de la calidad del aire, especialmente si se repite el uso intensivo de productos pirotécnicos.

De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, se prevé una disminución de la velocidad del viento y una mayor estabilidad atmosférica, factores que podrían favorecer la acumulación de contaminantes en la atmósfera. Este escenario podría afectar principalmente a distritos de Lima norte y Lima este, zonas que ya registraron altos niveles de contaminación durante celebraciones previas.

Senamhi advierte qué distritos de Lima podrían registrar mayor contaminación del aire en Navidad. (Foto: Senamhi)

El Senamhi recordó que en la Navidad 2024 se registró un significativo incremento de las concentraciones de material particulado fino (PM2.5), uno de los contaminantes más nocivos para el sistema cardiorrespiratorio. Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre de ese año, los niveles más elevados se reportaron en distritos como Puente Piedra y San Juan de Lurigancho.

Según los especialistas de la Subdirección de Evaluación del Ambiente Atmosférico (SEA), la estación de monitoreo de Puente Piedra registró un aumento del 23 % en comparación con el mismo periodo de 2023, alcanzando una concentración de 99.0 µg/m³. En tanto, en San Juan de Lurigancho se observó un incremento del 18 %, con un valor de 80.7 µg/m³.

Distritos de Lima en riesgo por mala calidad del aire durante Navidad, advierte Senamhi. (Foto: Senamhi)

Los datos fueron obtenidos de la Red de Estaciones de Monitoreo Automático de la Calidad del Aire (REMCA) del Senamhi, que evaluó registros de distritos como Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Villa María del Triunfo y Campo de Marte, entre las 22:00 horas del 24 de diciembre y las 06:00 horas del 25 de diciembre de 2024. Los picos más altos de contaminación se registraron entre la 01:00 y 03:00 horas del día de Navidad.

Ante este panorama, el Senamhi exhortó a la población a adoptar prácticas responsables durante las celebraciones navideñas, con el fin de reducir los riesgos para la salud pública y contribuir a la preservación de la calidad del aire en la capital.

