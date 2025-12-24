La última Navidad cerró con la triste cifra de 130 incendios solo en Lima y Callao. Durante la semana de celebración entre Nochebuena y el Año Nuevo 2025, la Línea 106 (SAMU) del Ministerio de Salud recibió más de 1 200 llamadas por emergencias, y, por esas fechas este Diario reportaba intensa congestión vehicular agudizada por obras viales de último minuto en la ciudad. Aunque la temporada de fin de año es sinónimo de celebración, las emergencias e incidentes se incrementan considerablemente en seguridad, salud y transporte.

La clave para reducir todos los riesgos es la prevención. Por eso, El Comercio brinda una serie de recomendaciones para una celebración segura.

Según la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP), las emergencias relacionadas con incendios y accidentes aumentan entre un 30% y 35% en esta época. Las principales causas son la sobrecarga de luces navideñas, el uso indebido de pirotécnicos y el descuido en el manejo de electrodomésticos.

1. ¿Cómo evitar los incendios?

De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre el 60% y 70% de los incendios en el país se deben a instalaciones eléctricas defectuosas. Estos puede originarse por cableados antiguos o deteriorados; productos sin cumplir normativa, falsificados o de baja calidad. Además de la revisión de productos y su reemplazo por aquellos adquiridos en establecimientos confiables, se recomienda no sobrecargar los tomacorrientes y desconectar equipos al salir de casa o dormir. No dejar velas encendidas.

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) recomienda verificar que enchufes, extensiones, tomacorrientes, luces y guirnaldas cuenten con rotulado visible, marca del fabricante, y de preferencia que estén certificados. Evitar comprar en lugares informales o artículos sin garantía.

Otro punto a tener en cuenta es verificar que las luces decorativas por Navidad no tengan focos rotos ni cables dañados. En entrevista para El Comercio, el general Germán Medina Arzola, vicecomandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, recomendó evitar mantenerlas encendidas por más de cuatro horas consecutivas, apagarlas ante dormir o al salir del hogar para evitar cortocircuitos e incendios.

“Las luces deben colocarse lejos de materiales inflamables, como cortinas y muebles. Es preferible no colocarlas sobre un árbol de Navidad de material sintético”, indicó Medina.

El Ministerio incentivó el uso de ferias pirotécnicas autorizadas en Lima, Piura y Chiclayo para evitar tragedias durante Navidad y Año Nuevo | Foto: Mininter

El uso de pirotécnicos también incrementa el riesgo de incendios. Medina invocó a las familias a no manipular fuegos artificiales en el hogar, por más pequeños o “inofensivos” que parezcan.

“Los fuegos artificiales deben estar fuera del alcance de niños. Incluso las populares luces o chispitas de bengala pueden ocasionar un incendio si una chispa cae sobre un material inflamable”, subrayó.

Este es el mapa de ferias pirotécnicas autorizadas en Perú. (Foto: Sucamec)

2. ¿Qué hacer ante una quemadura?

Jorge Basurto Lavanda, médico anestesiólogo y presidente de la Sociedad Peruana de Anestesiología, indicó cómo actuar ante una quemadura si se dispone de agua fría.

“Los cuidados por quemaduras dependerán del grado de lesión que se produzcan en la piel y en los tejidos. Si la quemadura produjo enrojecimiento, dolor, hinchazón y ampollas, se debe sumergir la zona afectada en agua fría por 10 minutos aproximadamente”, mencionó.

Si la quemadura es grave o muy extensa, acuda al establecimiento de salud más cercano.

3. ¿Qué servicios de emergencia tener en cuenta?

Policía Nacional del Perú (PNP): 105

Policía de Carreteras: 110

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU): 106

Ambulancias de EsSalud en Lima: 117

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios: 116

Infosalud (orientación en salud física y mental, ansiedad, nutrición, vacunas, entre otros): 113

Centro Emergencia Mujer y Familia (CEM): 100

Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar 01) 411 8000 opción 6

4. ¿Cómo recudir incidentes en las compras navideñas?

Si aún faltan regalos o insumos para la cena, priorice establecimientos cercanos a su vivienda y evite zonas congestionadas en horas punta. Asimismo, use medios de pago electrónicos para reducir el manejo de efectivo.

Jockey Plaza es uno de los centros comerciales más concurridos en estas fechas. / Joel Alonzo

Para evitar el tráfico vehicular, anticipe sus compras y salga con tiempo adicional para evitar contratiempos, Abdul Miranda, subgerente de Operaciones de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Surco, distrito donde se ubica el Jockey Plaza, instó a los ciudadanos a no tomar taxis en medio de la calle, cruceros peatonales o esquinas para reducir embotellamientos.

5. ¿Qué tomar en cuenta si viajas al sur?

La Policía Nacional del Perú (PNP) activó el Plan Verano 2026 con 30 puestos de vigilancia en la Panamericana Sur para resguardar a miles de limeños que acudirán en los próximos días a las playas del litoral sur en busca de sol y entretenimiento.

Además, la Municipalidad de Lima habilitó la Central de Emergencias 939 561 906, que funcionará las 24 horas, los 7 días de la semana , para atender reportes de accidentes de tránsito, fallas mecánicas, emergencias médicas y labores de limpieza en dicha carretera.

Con el objetivo de reducir el congestionamiento durante las horas pico de retorno a la capital, el plan establece la modificación del sentido de la vía los domingos entre enero y marzo de 2026, además del jueves 1 de enero y el domingo 5 de abril, en el horario de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

6. ¿Cómo mantener la seguridad en nuestros hogares?

La empresa de seguridad privada Verisure brindó cinco recomendaciones para mantener la seguridad del hogar durante las celebraciones de fin de año:

Evitar dejar la casa deshabitada por un tiempo prolongado

Mantener contacto con vecinos o personas de confianza: Es ideal contar con vecinos o familiares que puedan visitar el inmueble para que estén al tanto de cualquier imprevisto que pueda surgir.

Transmitir la apariencia de que la casa se encuentra habitada: Instalar temporizadores de radio y de luces que se pongan en marcha durante determinadas horas del día o de la noche para brindar la apariencia de que el inmueble se encuentra habitado durante tu ausencia.

Revisar las puertas y ventanas antes de salir: revisar bien las cerraduras de todos los accesos a la casa y comprobar que funcionan correctamente.

No dejar objetos de valor a la vista: Aleja de la vista desde el exterior de todos aquellos objetos que puedan ser de valor para un ladrón. Por ejemplo, una computadora puede ser el motivo para que alguien decida ingresar al hogar.

7. ¿Cómo reducir problemas digestivos?

Para la nutricionista Claudia Agüero es un error muy común que cuando se tiene una reunión de fin de año, pasemos hambre todo el día para poder comer abundante en la noche o en la celebración. “No está bien desde un punto nutricional, estás sometiendo al cuerpo a estrés y en la reunión, comerás como si no existiera un mañana”, explicó a este Diario.

Navidad saludable: cómo disfrutar la cena sin excesos y cuidar tu bienestar | Foto: Freepik

Slovenia Ulloa Acuña, docente de facultad Nutrición y alimentación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, añadió que no es necesario restringir por completo algunos alimentos, sino consumirlos con moderación. “Es mejor optar por una tajada de panetón y una taza de chocolate a que te prohíbas y termines comiendo un panetón entero. Además, actualmente, en el mercado encontramos versiones más nutritivas de los clásicos navideños”, comenta.

Las temporadas festivas suelen generar un consumo excesivo de ciertos productos, como gaseosas, bebidas alcohólicas, alimentos ultraprocesados ricos en grasas y azúcares y comidas más copiosas de lo habitual. Esto ocasiona cambios significativos en los hábitos alimenticios.

“Este desorden en nuestra alimentación, producto del tipo de preparación, la frecuencia de consumo de ciertos alimentos y los horarios irregulares de comida, afecta el metabolismo y la digestión. Básicamente, si comemos muy tarde o abundante, esto interfiere con nuestro sueño y contribuye significativamente al aumento de peso, especialmente por la acumulación de grasa en la zona abdominal. Asimismo, puede agravar problemas como la gastritis, así como también puede producir un incremento en los niveles de grasa en sangre, por lo que podríamos presentar colesterol o glucosa elevada, suponiendo un riesgo para nuestra salud”, destacó Giulianna Saldarriaga, nutricionista de Clínica Internacional.