Gladys Pereyra Colchado
Gladys Pereyra Colchado

Escucha la noticia

00:0000:00
Caos vehicular rodea centros comerciales de Lima a pocos días de Navidad: ¿qué hacen las autoridades?
Resumen de la noticia por IA
Caos vehicular rodea centros comerciales de Lima a pocos días de Navidad: ¿qué hacen las autoridades?

Caos vehicular rodea centros comerciales de Lima a pocos días de Navidad: ¿qué hacen las autoridades?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Taxis que cobran entre 30 y 100 soles para cubrir rutas que no suelen superar de los 20 soles, buses y autos detenidos eternos minutos en avenidas más congestionadas de lo normal y rutas imposibles para entrar y salir de centros comerciales. Lima, la segunda ciudad con más tráfico de América Latina, vive días aún más caóticos con la cercanía de Navidad. Mientras miles de personas se movilizan a diario para realizar compras de último momento, el colapso las avenidas supone un reto adicional para las autoridades encargadas de garantizar seguridad vial de la capital.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC