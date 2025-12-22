Caos vehicular rodea centros comerciales de Lima a pocos días de Navidad: ¿qué hacen las autoridades?

La ciudad de Lima enfrenta un tráfico agudizado a días de la Navidad, con avenidas principales completamente colapsadas, especialmente en las zonas de acceso a concurridos centros comerciales. / Antonio Melgarejo

Zonas de Surco, San Miguel, Independencia o Miraflores presentan un panorama crítico. En los alrededores de centros comerciales como Plaza San Miguel, Jockey Plaza, MegaPlaza, Real Plaza Salaverry y Larcomar, los vehículos avanzan a paso lento o permanecen detenidos, especialmente en las tardes y noches. A esto se suma la presencia de taxis informales, peatones cruzando fuera de los pasos señalizados y comerciantes ambulantes que ocupan parte de la vía pública, agravando aún más la congestión.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Jockey Plaza es uno de los centros comerciales más concurridos en estas fechas. / Joel Alonzo

El Jockey Plaza, por ejemplo, recibe hasta tres veces más asistentes durante fiestas, explica Abdul Miranda, Subgerente de Operaciones de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Surco. En diálogo con El Comercio, el funcionario explicó que el Plan Navidad Segura de su distrito incluye considerar el incremento de la afluencia a sus ocho centros comerciales.

La ciudad de Lima enfrenta un tráfico agudizado a días de la Navidad, con avenidas principales completamente colapsadas, especialmente en las zonas de acceso a concurridos centros comerciales. / Antonio Melgarejo

Para entender el contexto, en días distintos a fiestas la congestión en Lima y Callao genera pérdidas superiores a S/ 27,600 millones al año y obliga a cada persona a perder cerca de 198 horas en el tráfico , según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). Además, de acuerdo con cálculos de TomTom -firma holandesa que analiza tráfico y navegación por GPS en 500 ciudades y 6 continentes, cada persona que circula por la capital peruana pasa casi 7 días atrapado en el tráfico al año .

ACCIONES

La tarea de control de tránsito recae en la Policía Nacional del Perú. Este Diario solicitó el plan vial y las medidas de contingencia para evitar embotellamientos e incidentes en zonas comerciales por estas fechas, pero dicha institución optó por no responder.

Quienes sí respondieron fueron las municipalidades en cuyas jurisdicciones se ubican concurridos malls. Abdul Miranda informó que, ante el aumento de la carga vehicular en los accesos al centro Comercial Jockey Plaza por las avenidas Javier Prado Este y Manuel Olguin, han instalado una grúa disuasiva para evitar el estacionamiento de vehículos que generen congestión. “En caso de que los taxistas dejen sus vehículos o no hagan caso a las indicaciones, procedemos a retirarlos del lugar”, detalló a El Comercio.

La ciudad de Lima enfrenta un tráfico agudizado a días de la Navidad, con avenidas principales completamente colapsadas, especialmente en las zonas de acceso a concurridos centros comerciales. / Antonio Melgarejo

El plan que ha desarrollado el municipio surcano se realizó en coordinación con la PNP y la a Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) e incluye la participación de personal de fiscalización y serenazgo para contribuir al orden vial. Miranda recordó que, con el del Jockey Plaza, en Surco se ubican ocho centros comerciales concurridos en estas fechas. “Tenemos el centro comercial Caminos Del Inca, El Polo, Urban Malé, Real Plaza de Guardia Civil, Polvos Rosados y el Plaza Vea del óvalo Higuera, pero adicional a esto está el Parque de la Amistad que es un punto de concentración de visitantes. En todos estos lugares, por la gran afluencia de público, hay congestión vehicular, los taxis no respetan, los buses tampoco”, añadió. Por ello, instó a los ciudadanos a no tomar taxis en medio de la calle, cruceros peatonales o esquinas. “No se puede tomar donde sea, para eso hay paraderos autorizados y eso ayuda a evitar la congestión”, instó.

En el caso de Jesús María, donde se ubica el centro comercial Real Plaza Salaverry, la municipalidad informó que se encuentra en ejecución el Plan “Navidad Segura 2025” por ser un distrito que estratégicamente conecta a los usuarios de sus vías con el Cercado de Lima. Durante las fiestas de fin de año, la densidad vehicular se incrementa en forma ostensible. A través de la Subgerencia de Movilidad Urbana (SGMU) han incrementado el número de inspectores de transporte en las Av. Salaverry, Av. San Felipe, Av. Faustino Sánchez Carrión, así como en el Damero Comercial de la Plaza San José.

El municipio de Jesús María añadió que cuentan con el apoyo de la policía de tránsito, Unidad Centro, de la ATU para realizar operativos contra la informalidad del transporte público, y con la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML con la cual se controla y fiscalizan los vehículos de carga. “Se mantiene una constante comunicación con la Central de semáforos de la MML para mantener todos los dispositivos del distrito completamente operativos”, precisaron a El Comercio.

Este Diario se comunicó también con la Municipalidad de Miraflores sobre las medidas de seguridad y ordenamiento del tránsito en exteriores de centros comerciales. Informaron que cuentan con 100 inspectores de transporte para los tres turnos y 12 inspectores solo para las labores de aceleramiento en equipo con ocho policías de tránsito. Con este equipo se viene ejecutando diversas acciones estratégicas de control y fiscalización en el distrito para mejorar la fluidez, prevenir accidentes y garantizar un desplazamiento seguro para peatones y conductores que acuden a las principales zonas comerciales como el Óvalo de Miraflores (microcentro), Larcomar, Óvalo Gutiérrez, av. 28 de julio y Wong de la Aurora.

Taxis y autos avanzan a paso lento en las calles de Miraflores. / Joel Alonzo

Entre los operativos se encuentra el aceleramiento vehicular en zonas comerciales y en las principales vías del distrito, a fin de optimizar el flujo del tránsito, operativos de motos lineales, en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para reforzar la seguridad y la respuesta inmediata ante incidentes; operativos de fiscalización al transporte de carga y mercancías, con el objetivo de evitar el uso indebido de vías congestionadas, y fiscalización del transporte público regular y especial en coordinación con la ATU. Asimismo, realizan control vehicular a través del aplicativo Lima Reporta.

Si bien las municipalidades buscan responder ante el desborde de avenidas, AFIN recuerda que es clave impulsar alternativas a corto, mediano y largo plazo que ordenen mejor los espacios y faciliten la movilidad, especialmente en zonas de alta afluencia.

“La temporada navideña no debería convertirse en sinónimo de caos. A través de soluciones con impacto real e ideas disruptivas que permitan rediseñar los espacios y transformar la forma en que vivimos, es posible reducir riesgos y mejorar la experiencia de miles de personas que dependen de estas zonas para comprar, trabajar o movilizarse. Por eso, desde UCAL, junto con nuestros estudiantes, venimos impulsando propuestas que ayuden a ordenar los flujos peatonales y asegurar rutas más claras, accesibles y sostenibles como por ejemplo Gamarra del Futuro”, señala José Ignacio Pacheco, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de UCAL.

La avenida Javier Prado Este, a la altura del Jockey Plaza, mantiene congestión vehicular por varias horas. / Joel Alonzo

El experto añadió que medidas como delimitar zonas exclusivas para el tránsito peatonal, despejar áreas ocupadas por comercio informal, mejorar la señalización temporal y reorganizar los puntos de carga y descarga permitirían reducir aglomeraciones y hacer más seguro el desplazamiento. Además, incorporar pequeñas áreas de descanso o puntos de encuentro ayudaría a aliviar la congestión y brindar mayor comodidad a las personas que realizan compras o trabajan en estas zonas.