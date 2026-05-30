Un trabajador de una concesionaria de vehículos de alta gama fue asesinado a balazos en los exteriores del establecimiento donde laboraba, ubicado en la intersección de la avenida Primavera y la calle Las Canarias, en el distrito de San Borja, límite con Surco.

La víctima fue identificada como Claudio Humberto Pardo Chacayma, quien fue atacado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta cuando se disponía a abordar una camioneta blanca perteneciente a la empresa. Según información policial, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Tras el ataque, Pardo Chacayma fue trasladado de emergencia a la Clínica San Pablo; sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

🚨 #LOÚLTIMO #URGENTE | Un hombre fue b4'le4'do dentro de su auto en la Av. Primavera, cerca al Puente Primavera, frente a una tienda de autos de alta gama, en Surco.



Policías y serenos iniciaron persecución por Buena Vista, San Borja. https://t.co/rCIKeSDhmS pic.twitter.com/rpzVnWlQP8 — Roger García (@Aderly) May 30, 2026

Hasta la escena del crimen llegó un amigo del propietario de la concesionaria, quien indicó a RPP que la víctima era primo del dueño del negocio y que se había incorporado al área de ventas de la empresa apenas dos semanas antes del atentado.

Luego de conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional del Perú iniciaron las diligencias e implementaron operativos para ubicar y capturar a los responsables del asesinato. Los investigadores no descartan que el crimen esté vinculado a amenazas y presuntas extorsiones dirigidas contra el propietario de la concesionaria.

El negocio ya había sido escenario de otros hechos violentos. El pasado 24 de marzo, tres delincuentes armados intentaron sustraer vehículos de alta gama del establecimiento, pero fueron repelidos por personal de seguridad. Durante el enfrentamiento, uno de los atacantes, de nacionalidad venezolana, murió.

Asimismo, el 25 de abril, desconocidos dejaron una corona fúnebre en los exteriores del local como una presunta amenaza contra el dueño de la empresa, aparentemente en represalia por la muerte del ciudadano venezolano durante el frustrado asalto.

Las autoridades continúan recopilando imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si existe relación con los antecedentes de violencia registrados contra la concesionaria.