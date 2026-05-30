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Sicarios asesinan a balazos a trabajador frente a concesionaria de vehículos de alta gama en San Borja. (Foto: X/@Aderly)
Sicarios asesinan a balazos a trabajador frente a concesionaria de vehículos de alta gama en San Borja. (Foto: X/@Aderly)
Por Redacción EC

Un trabajador de una concesionaria de vehículos de alta gama fue asesinado a balazos en los exteriores del establecimiento donde laboraba, ubicado en la intersección de la avenida Primavera y la calle Las Canarias, en el distrito de San Borja, límite con Surco.

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