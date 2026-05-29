El empresario Javier Miu Lei solicitó al Poder Judicial la variación de su situación legal para poder afrontar sin ningún tipo de limitación el proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias en agravio del Estado, caso en el cual también se encuentra comprendido el expresentador de televisión Andrés Hurtado.

A través de un recurso presentado por su defensa legal, Miu Lei requirió que se deje sin efecto el mandato de comparecencia con restricciones, dictado en su contra el 2 de octubre de 2024, y se le otorgue una orden de comparecencia simple. El argumento para su solicitud recae en que el plazo de la medida restrictiva original ya ha caducado.

Audiencia será el 2 de junio

El pedido de la defensa Miu Lei se ampara en el artículo 287 del Código Procesal Penal, el cual fue modificado por la Ley 32130. Esta normativa estipula que las comparecencias de carácter restrictivo poseen una naturaleza estrictamente temporal y se rigen bajo los plazos máximos contemplados para las medidas coercitivas en el ordenamiento procesal.

El escrito fue remitido al despacho del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien determinó que la solicitud será evaluada en una audiencia virtual programada para el próximo martes 2 de junio a las 2:30 p. m. En dicha sesión participarán las partes involucradas para exponer sus argumentos antes de que el magistrado emita una resolución definitiva.

Poder Judicial ordena impedimento de salida del país para Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei | Foto: Archivo GEC

Los antecedentes de la investigación fiscal

El Ministerio Público argumenta que Andrés Hurtado habría intervenido como intermediario en el cobro de un presunto soborno otorgado por Miu Lei. De acuerdo con las investigaciones fiscales, el pago estaría dirigido a la fiscal superior Elizabeth Peralta para mediar a favor del empresario que deseaba conseguir la devolución de un cargamento de barras de oro que la Fiscalía había incautado a su compañía en el año 2020.

Esta solicitud de variación se produce luego de que el propio juez Checkley dispusiera levantar la orden de impedimento de salida del país que pesaba sobre Miu Lei. En aquella ocasión, el magistrado constató que el plazo de 18 meses de dicha restricción venció el pasado 20 de abril sin que la Fiscalía solicitara una prórroga, y procedió al levantamiento formal de la prohibición de abandonar el territorio nacional.