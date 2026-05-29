Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Ministerio Público argumenta que Andrés Hurtado habría sido intermediario en el cobro de un presunto soborno otorgado por Miu Lei. Foto: composición GEC
El Ministerio Público argumenta que Andrés Hurtado habría sido intermediario en el cobro de un presunto soborno otorgado por Miu Lei. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El empresario Javier Miu Lei solicitó al Poder Judicial la variación de su situación legal para poder afrontar sin ningún tipo de limitación el proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias en agravio del Estado, caso en el cual también se encuentra comprendido el expresentador de televisión Andrés Hurtado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: