El Poder Judicial declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público para extender por 18 meses la prisión preventiva contra Andrés Hurtado, investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en agravio del Estado.

De acuerdo con lo informado por Latina, la decisión judicial se sustenta en el riesgo de fuga del investigado, al no contar con arraigo familiar, laboral ni domiciliario, así como en la gravedad de los cargos que enfrenta.

Con esta disposición, Hurtado permanecerá recluido hasta septiembre del 2027, superando los tres años de prisión desde su detención ocurrida en septiembre del 2024.

La fiscalía también señaló que el caso presenta un alto nivel de complejidad, lo que demanda un mayor plazo para continuar con las diligencias. En esa línea, el fiscal adjunto supremo Denis Pérez indicó que se han incorporado nuevos testimonios que darían cuenta de presuntos pagos indebidos y movimientos de dinero hacia cuentas de terceros vinculados al investigado.

Durante la audiencia de apelación realizada el pasado 11 de marzo, la defensa de Hurtado solicitó que no se amplíe la medida. Su abogado argumentó que el investigado es padre de una menor con necesidades especiales y cuestionó la extensión del plazo, al señalar que la prisión preventiva vigente estaba próxima a vencer.

Investigación fiscal

La investigación contra Andrés Hurtado se centra en el presunto delito de tráfico de influencias. Según la hipótesis del Ministerio Público, el conductor habría ofrecido interceder en instancias del sistema de justicia con el objetivo de beneficiar a un empresario. En este mismo caso también figura la exfiscal superior Elizabeth Peralta.