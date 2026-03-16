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Poder Judicial amplía prisión preventiva contra Andrés Hurtado por 18 meses. (Foto: Difusión)
Poder Judicial amplía prisión preventiva contra Andrés Hurtado por 18 meses. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Poder Judicial declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público para extender por 18 meses la prisión preventiva contra Andrés Hurtado, investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en agravio del Estado.

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