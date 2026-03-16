Más de 53.000 colegios públicos de todo el país iniciaron este lunes el Año Escolar 2026, recibiendo a 6.225.000 estudiantes de Educación Básica Regular, en una jornada marcada por ceremonias oficiales, mensajes de autoridades y el retorno de millones de alumnos a las aulas.

Durante el acto central, realizado en la Institución Educativa Francisco Bolognesi, el ministro de Educación, Erfurt Castillo, afirmó que el Gobierno del presidente José María Balcázar busca fortalecer el sistema educativo para impulsar el desarrollo del país.

“El Estado es responsable de crear mejores condiciones para el desarrollo de la educación” , señaló el titular del Ministerio de Educación del Perú durante la ceremonia de inauguración del año escolar.

En ese sentido, detalló que el sector destinó 295 millones de soles al mantenimiento de infraestructura educativa y 42 millones de soles para la adquisición de materiales educativos, los cuales fueron distribuidos gratuitamente a estudiantes de colegios públicos.

Castillo también se dirigió a los escolares presentes y los animó a aprovechar el nuevo periodo académico. “El 2026 es de ustedes. Aprovechen cada oportunidad para crecer, pregunten sin miedo y sueñen en grande. Siéntanse orgullosos de sus raíces y recuerden que en sus manos está el destino del Perú”, expresó.

Participación de autoridades en todo el país

Como parte de las actividades por el inicio del año escolar, integrantes del gabinete ministerial participaron en ceremonias en Lima y diversas regiones del país.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, asistió a la Escuela PEIP 126 Javier Pérez de Cuéllar, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Por su parte, el ministro del Interior, Hugo Begazo, participó en una ceremonia en la Institución Educativa Callao, en la Provincia Constitucional del Callao.

Asimismo, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, estuvo presente en la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert, en Miraflores.

En regiones, la ministra de Cultura, Fátima Altabás, participó en el inicio de clases en la Institución Educativa Víctor Reyes Roca, en Huánuco; mientras que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, asistió a la Institución Educativa Miguel Grau, en Magdalena del Mar.

De igual modo, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Hary Yzarra Trelles, estuvo en la Institución Educativa Señor de los Milagros, en Madre de Dios.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Óscar Fernández, participó en la Institución Educativa Efraín Atcayo Zevallos, en Tumbes; el ministro de la Producción, César Quispe, en la Institución Educativa Pedro Vilcapaza, en Puno; y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lily Vásquez, en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, en Trujillo.