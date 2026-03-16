Resumen

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El Ejecutivo destinó 295 millones de soles para infraestructura en más de 53 mil colegios. (Foto: Minedu)
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El Ejecutivo destinó 295 millones de soles para infraestructura en más de 53 mil colegios. (Foto: Minedu)
  • El Ejecutivo destinó 295 millones de soles para infraestructura en más de 53 mil colegios. (Foto: Minedu)
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    El Ejecutivo destinó 295 millones de soles para infraestructura en más de 53 mil colegios. (Foto: Minedu)

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    El Ejecutivo destinó 295 millones de soles para infraestructura en más de 53 mil colegios. (Foto: Minedu)

  • En Lima Metropolitana, la cifra de estudiantes en más de dos mil colegios públicos supera el millón. (Foto: Minedu)
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    En Lima Metropolitana, la cifra de estudiantes en más de dos mil colegios públicos supera el millón. (Foto: Minedu)

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    En Lima Metropolitana, la cifra de estudiantes en más de dos mil colegios públicos supera el millón. (Foto: Minedu)

  • Hay un total de ocho millones de estudiantes de los colegios públicos y privados. (Foto: Minedu)
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    Hay un total de ocho millones de estudiantes de los colegios públicos y privados. (Foto: Minedu)

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    Hay un total de ocho millones de estudiantes de los colegios públicos y privados. (Foto: Minedu)

  • Se completó la entrega del material educativo a las 26 Direcciones Regionales de Educación, 225 UGEL y 25 COAR del país, con una inversión total de S/ 42,5 millones. (Foto: Minedu)
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    Se completó la entrega del material educativo a las 26 Direcciones Regionales de Educación, 225 UGEL y 25 COAR del país, con una inversión total de S/ 42,5 millones. (Foto: Minedu)

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    Se completó la entrega del material educativo a las 26 Direcciones Regionales de Educación, 225 UGEL y 25 COAR del país, con una inversión total de S/ 42,5 millones. (Foto: Minedu)

  • El inicio del año escolar moviliza a docentes, directivos, familias y autoridades que trabajan para garantizar que cada escuela sea un espacio seguro. (Foto: Minedu)
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    El inicio del año escolar moviliza a docentes, directivos, familias y autoridades que trabajan para garantizar que cada escuela sea un espacio seguro. (Foto: Minedu)

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    El inicio del año escolar moviliza a docentes, directivos, familias y autoridades que trabajan para garantizar que cada escuela sea un espacio seguro. (Foto: Minedu)

  • Se han distribuido más de 820 mil materiales educativos a escuelas de Educación Intercultural Bilingüe, elaborados en 32 lenguas originarias. (Foto: Minedu)
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    Se han distribuido más de 820 mil materiales educativos a escuelas de Educación Intercultural Bilingüe, elaborados en 32 lenguas originarias. (Foto: Minedu)

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    Se han distribuido más de 820 mil materiales educativos a escuelas de Educación Intercultural Bilingüe, elaborados en 32 lenguas originarias. (Foto: Minedu)

Por Redacción EC

Más de 53.000 colegios públicos de todo el país iniciaron este lunes el Año Escolar 2026, recibiendo a 6.225.000 estudiantes de Educación Básica Regular, en una jornada marcada por ceremonias oficiales, mensajes de autoridades y el retorno de millones de alumnos a las aulas.

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