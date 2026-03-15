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Año escolar 2026: más de 6 millones de alumnos de colegios públicos vuelven a las aulas este lunes. (Foto: Andina)
Año escolar 2026: más de 6 millones de alumnos de colegios públicos vuelven a las aulas este lunes. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El inicio del año escolar 2026 en colegios públicos empezará este lunes 16 de marzo con el retorno a clases de 6 millones 225 mil estudiantes, informó el ministro de Educación, Erfurt Castillo. Según detalló, 53.631 locales de Educación Básica Regular retomarán sus actividades en todo el país para recibir a los alumnos.

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