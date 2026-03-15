El inicio del año escolar 2026 en colegios públicos empezará este lunes 16 de marzo con el retorno a clases de 6 millones 225 mil estudiantes, informó el ministro de Educación, Erfurt Castillo. Según detalló, 53.631 locales de Educación Básica Regular retomarán sus actividades en todo el país para recibir a los alumnos.

El titular del Ministerio de Educación del Perú (Minedu) indicó que el sector destinó S/295 millones para el mantenimiento preventivo de los planteles. Estos trabajos se realizaron durante los meses de enero y febrero con el objetivo de acondicionar las instituciones antes del inicio de clases.

Asimismo, el ministerio señaló que se coordinó con autoridades regionales y municipales la atención de centros educativos que registraron daños por lluvias intensas, inundaciones, huaicos, deslizamientos y otros fenómenos naturales ocurridos en las últimas semanas.

En el marco de las acciones para el Buen Inicio del Año Escolar 2026, el Minedu informó que completó la distribución del material educativo que será entregado gratuitamente a los estudiantes. En total se enviaron 13 millones 121 mil 460 unidades correspondientes a 431 títulos, con una inversión de S/42,9 millones.

El ministerio informó que los materiales fueron enviados a direcciones regionales, unidades de gestión educativa local y colegios de alto rendimiento. De ellos, 820.797 corresponden a Educación Intercultural Bilingüe en 32 lenguas originarias.

Materiales en colegios

Además, se distribuyeron 3.458 materiales para educación inclusiva, entre recursos en braille, instrumentos musicales y equipos electrónicos.

Minedu prioriza seguridad estudiantil con miras al Buen Inicio del Año Escolar 2026. (Foto: Andina)

En relación con la seguridad de la comunidad educativa, el Minedu informó que suscribió un convenio con el Ministerio del Interior del Perú. El acuerdo contempla acciones conjuntas y programas preventivos con participación de la Policía Nacional del Perú para fortalecer los entornos escolares.

Colegios en condiciones de riesgo

El viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación del Perú, Walter Borja, señaló en RPP que el 48% de los 55 mil locales educativos públicos del país presenta condiciones de riesgo.

“No tienen las condiciones básicas de seguridad de la infraestructura, no tienen las condiciones de dotación de agua potable, agua segura, saneamiento, conectividad, que permita un buen sistema educativo”, indicó. Añadió que la mayoría de estos colegios se ubica en zonas rurales con altos niveles de pobreza.