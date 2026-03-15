Resumen

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Los universitarios tuvieron réplicas de la cédula de votación que recibirán el próximo 12 de abril.
Los universitarios tuvieron réplicas de la cédula de votación que recibirán el próximo 12 de abril.
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El último miércoles se realizó la primera jornada del programa Audiencias Universitarias con enfoque electoral en Arequipa, que congregó a más de 70 estudiantes de la Universidad Católica de Santa María (UCSM). El evento, organizado por El Comercio con el apoyo técnico de Idea Internacional, les permitió conocer más sobre las funciones del nuevo Congreso bicameral y plantear sus inquietudes sobre las propuestas de los candidatos.

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