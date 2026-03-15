El último miércoles se realizó la primera jornada del programa Audiencias Universitarias con enfoque electoral en Arequipa, que congregó a más de 70 estudiantes de la Universidad Católica de Santa María (UCSM). El evento, organizado por El Comercio con el apoyo técnico de Idea Internacional, les permitió conocer más sobre las funciones del nuevo Congreso bicameral y plantear sus inquietudes sobre las propuestas de los candidatos.

En representación de este Diario, estuvo presente Mario Cortijo, jefe de Proyectos de marca, quien fue recibido por el vicerrector Académico de la UCSM, José Villanueva. Cortijo alentó a los estudiantes a ser “apóstoles” de lo aprendido en el taller para ser agentes de cambio y “llevar la luz de esperanza a un país que necesita mucho de ella”.

Taller dinámico

El oficial de Programas de IDEA Internacional, Luis Egúsquiza, encabezó el taller, donde, en primera instancia, se presentó la cédula de votación para explicar las cinco elecciones diferentes que se emitirán: presidencia y vicepresidencia, senadores de Distrito Único, senadores de Distrito Múltiple, diputados de Distrito Múltiple y el Parlamento Andino.

También se presentó el simulador de voto, elaborado por IDEA internacional y El Comercio, con la finalidad de que los estudiantes puedan practicar el acto cívico que tendrá lugar el próximo mes. Luego, se precisaron las funciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como su conformación.

Cada grupo de trabajo definió una pregunta central que será respondida por los candidatos. (Foto: Diego Ramos)

Mario Cortijo, jefe de proyectos de marca de El Comercio, compartió con los jóvenes material de la campaña Vota por Mí de Unicef y El Comercio. (Foto: Diego Ramos)

Como parte de la dinámica, los jóvenes respondieron a tres preguntas claves: si será la primera vez que votan, en la que la mayoría indicó que sí; si ya tienen listo su voto, en la que la mitad señaló que aún no; y finalmente si conocían las diferencias entre senadores y diputados, momento en el que expresaron sus dudas sobre estos conceptos.

Finalmente, formaron grupos de trabajo para definir las preguntas a los candidatos, que girarán en torno a la función fiscalizadora, la seguridad ciudadana, la economía y el rol del Estado.

La audiencia se realizará este jueves y participarán los candidatos para senadores Marco Tulio Falconí (País para Todos), Gustavo Rondón (Alianza para el Progreso), Ricardo Ramírez del Villar (Renovación Popular), Sitza Romero (Fuerza Popular) y Pedro Cateriano (Libertad Popular).

Por diputados, estarán presentes Christian Aranda (Renovación Popular), Renzo Estrada (Avanza País), Jakelin Carrión (Partido del Buen Gobierno) y David Amanqui (País para Todos). El candidato Carlos Raúl Paredes, de Fuerza Popular, canceló su participación.