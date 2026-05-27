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Resumen

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(Radio Ocoña)
(Radio Ocoña)
Por Zenaida Condori Contreras

Este lunes inició un paro indefinido radical de los productores de arroz de todo el país. Son alrededor de 150 mil agricultores dedicados a la siembra de este grano que han señalado haberse visto afectados por el ingreso masivo de arroz importado, el incremento en los costos de producción y los bajos precios. La medida de fuerza se ha materializado a través del bloqueo de vías de conexión en varias regiones del país, como Arequipa, Lambayeque, Piura, San Martín, etc.

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