Este lunes inició un paro indefinido radical de los productores de arroz de todo el país. Son alrededor de 150 mil agricultores dedicados a la siembra de este grano que han señalado haberse visto afectados por el ingreso masivo de arroz importado, el incremento en los costos de producción y los bajos precios. La medida de fuerza se ha materializado a través del bloqueo de vías de conexión en varias regiones del país, como Arequipa, Lambayeque, Piura, San Martín, etc.

En Arequipa, hay tres valles de cultivo de arroz (Majes, Tambo y Camaná) donde se producen cerca de 120 mil toneladas del grano. Con ello se abastece al mercado de todo el Sur. Los productores de Camaná, en una medida extrema, tomaron el puente Pucchún y bloquearon la vía arrojando cientos de kilos de arroz, impidiendo el pase de decenas de vehículos que se dirigían de Arequipa a Lima y a las ciudades costeras del sur.

(Radio Ocoña)

“Hemos tirado el arroz porque los precios están por los suelos. La importación del arroz de Brasil nos afecta a nosotros y a ello se suma el incremento del costo de los fertilizantes. La bolsa de urea estaba a S/90 y ahora cuesta S/140. El fosfato estaba S/100, ahora está S/157. Ya es insostenible la producción. Ahora hemos dado una tregua para que pasen los vehículos, pero si el gobierno no nos atiende, radicalizaremos”, declaró a El Comercio el representante de los productores de arroz del Valle de Camaná, Walter Farfán.

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Situación.

El presidente de la Confederación Nacional del Arroz (CONARROZ), Wilder Vásquez Huanca, explicó que en todo el Perú son 150 mil productores de arroz afectados. El Perú produce cerca de 3 millones de toneladas de arroz al año, suficiente para satisfacer el mercado interno. Dijo, que pese a las 27 reuniones que tuvieron con técnicos del Minagri, Mincetur no les dan una solución.

“Producimos suficiente arroz para atender la demanda de todo el país y el gobierno, sabiendo eso, permite las importaciones. Compra arroz externo para los programas sociales, cuando debería comprarlo directamente de los productores. El gobierno nos llevó a esta situación. Ahora, en vez de darnos una solución, nos envían policías. Exigimos la declaratoria de emergencia”, señaló Vásquez Huanca.

En San Martín, donde se producen cerca de un millón de toneladas al año, la situación es más grave. Los arroceros tienen bloqueada la carretera Fernando Belaunde Terry, que conecta al norte con las ciudades de la costa del país. Los vehículos y camiones de carga están varados a lo largo de dos kilómetros desde las primeras horas de este lunes. En esa región hay cinco puntos de bloqueo. En Nueva Cajamarca, Rioja, Moyobamba, San Hilarión y San José. Los pobladores temen el desabastecimiento de los productos básicos.

En Piura, los agricultores arroceros de Sullana, Sechura y Bajo Piura tienen bloqueada a la zona de El Trébol, que conecta Catacaos, Chiclayo y Piura. Hay quema de llantas y montículos de arenas. No hay pase. “Nosotros estamos reclamando un precio justo. El saco de arroz está pagando entre S/40 y S/62. Con esos precios no se puede cubrir todo el gasto de producción”, manifestó uno de los agricultores que acata la medida.

Los ciudadanos realizan transbordo para llegar a sus destinos. Varias personas enfermas que viajaban para Piura están en riesgo porque no pueden continuar con su trayecto. Los manifestantes no dan tregua.

Según el Gobierno Regional de Piura, en la campaña 2024–2025 produjeron 534,350 toneladas de arroz en más de 57,500 hectáreas.

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Más reclamos

Otro punto crítico se encuentra en la carretera Federico Basadre, en Ucayali. En el kilómetro 31, los agricultores bloquearon la vía con sus tractores y no dejan pasar a los camiones de carga pesada y ningún otro vehículo. El bloqueo mantiene incomunicados a Tingo María y Tocache. A la altura de Aucayacu hay cientos de vehículos varados. La policía se encuentra en la zona, pero no pudo intervenir para despejar la vía.

Las empresas de transporte interprovincial han suspendido parcialmente sus rutas, puesto que los pasajeros tienen que caminar largos tramos para conseguir otra unidad de transbordo. Comerciantes de la zona alertaron del desabastecimiento de frutas, verduras y productos agrícolas en los mercados del interior, lo que conllevaría la suba de precios por la escasez. El Gobierno Regional de Ucayali respalda las demandas del sector agrario y pidió al Ejecutivo escuchar los reclamos de los productores antes de que la situación escale.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) emitió un comunicado dando respuesta a las exigencias de los arroceros. El documento dispone de tres acciones: Que se priorice la compra de 410 toneladas de arroz nacional por más de S/1.4 millones. Que la Policía, la SUNAT y el SENASA combatan el comercio desleal con 180 operativos anuales. Dice que a la fecha incautaron 84.915 kilos de arroz ilegales en la frontera con Tumbes.

También se dispuso que comisiones gubernamentales vayan a Ucayali, Huánuco, San Martín, Lambayeque y Piura para formalizar a los arroceros y estos puedan acceder a créditos y financiamientos del Estado. El MIDAGRI resaltó que los canales de diálogo están abiertos con las dirigencias agrarias.

Pese al comunicado, los agricultores mantienen su posición firme y no levantarán el paro hasta que el Ejecutivo declare en Emergencia el sector. Ellos exigen medidas concretas para proteger la producción nacional: Que se eleven los aranceles para la importación del arroz, que se controlen las fronteras para el contrabando, que el Estado compre arroz nacional para los programas sociales y la asistencia técnica a los productores.

Sobreproducción.

Si bien el paro se ha radicalizado en esas regiones, no son las únicas que producen arroz. En el país se siembra arroz en 13 regiones con mayores áreas: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali, Huánuco y Madre de Dios. En los últimos años se amplió la frontera agrícola, principalmente en la selva, lo que ha generado una sobreproducción del grano.

A ello se suma que está ingresando arroz de Uruguay, Brasil, Tailandia, Colombia, Ecuador y hasta de Estados Unidos. El dirigente de CONARROZ explicó que, pese a la crisis, los consumidores finales siguen comprando arroz a precios elevados que van entre S/4 y S/5 el kilo. “Nosotros lo estamos vendiendo a S/0.60 céntimos. Antes vendíamos a S/1.50. Los intermediarios y comerciantes no pierden. Solo nosotros nos afectamos”, recalcó Wilder Vásquez.

El sector arrocero genera a nivel nacional 500 mil puestos de trabajo.