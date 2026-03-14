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Ante el inicio de un nuevo año escolar, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la puesta en marcha del servicio especial “Cole Bus”, una iniciativa destinada a facilitar el traslado de estudiantes de cinco instituciones educativas ubicadas en el distrito del Rímac.
Ante el inicio de un nuevo año escolar, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la puesta en marcha del servicio especial “Cole Bus”, una iniciativa destinada a facilitar el traslado de estudiantes de cinco instituciones educativas ubicadas en el distrito del Rímac.
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El servicio comenzará a operar el lunes 16 de marzo, fecha establecida por el Ministerio de Educación del Perú (Minedu) para el inicio de las clases escolares a nivel nacional.
Según informó la ATU, el “Cole Bus” funcionará con buses del corredor Azul, los cuales partirán desde paraderos cercanos a los colegios al término de la jornada escolar, con el objetivo de facilitar el retorno seguro de los alumnos a sus viviendas.
Las instituciones educativas beneficiadas con esta medida son María Parado de Bellido, Ricardo Bentín, Esther Cáceres, Leoncio Prado y Virgen del Carmen, que concentran un importante número de estudiantes del distrito.
El servicio está dirigido principalmente a escolares que residen en urbanizaciones como Flor de Amancaes, El Bosque, El Altillo y Ciudad y Campo, zonas donde se concentra una alta población estudiantil del Rímac.
La ATU precisó que el “Cole Bus” funcionará de lunes a viernes durante todo el periodo escolar y tendrá una tarifa diferenciada: S/0.50 para los estudiantes y S/1.00 para sus acompañantes.
Para acceder al servicio, los usuarios deberán utilizar las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass, que permiten el pago electrónico del pasaje.
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Finalmente, la entidad recomendó a los padres de familia verificar que las tarjetas de transporte de sus hijos cuenten con saldo suficiente, a fin de evitar inconvenientes al momento de abordar las unidades.
Estos son los recorridos:
- I.E. Ricardo Bentín.
- I.E. María Parado de Bellido.
- I.E. Esther Cáceres, Leoncio Prado y Virgen del Carmen.
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