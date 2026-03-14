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Servicio “Cole Bus” iniciará operaciones el 16 de marzo para alumnos de cinco colegios. (Foto: ATU)
Servicio “Cole Bus” iniciará operaciones el 16 de marzo para alumnos de cinco colegios. (Foto: ATU)
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Ante el inicio de un nuevo año escolar, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la puesta en marcha del servicio especial “Cole Bus”, una iniciativa destinada a facilitar el traslado de estudiantes de cinco instituciones educativas ubicadas en el distrito del Rímac.

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