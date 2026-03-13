Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Chorrillos: camión de bomberos evita choque con auto que intentaba cruzar vía del Metropolitano. (Foto: Difusión)
Chorrillos: camión de bomberos evita choque con auto que intentaba cruzar vía del Metropolitano. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Una unidad del Cuerpo General de Bomberos protagonizó una maniobra para evitar una colisión con un automóvil que intentaba cruzar la vía exclusiva del Metropolitano en el distrito de Chorrillos. El episodio ocurrió mientras el vehículo de emergencias se desplazaba para atender un servicio en el sur de Lima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.