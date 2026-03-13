Una unidad del Cuerpo General de Bomberos protagonizó una maniobra para evitar una colisión con un automóvil que intentaba cruzar la vía exclusiva del Metropolitano en el distrito de Chorrillos. El episodio ocurrió mientras el vehículo de emergencias se desplazaba para atender un servicio en el sur de Lima.

Las cámaras de videovigilancia captaron lo sucedido el pasado 21 de febrero en la intersección de la avenida Paseo de la República con la calle Madalengoy.

En las imágenes se aprecia al camión de bomberos avanzando por el carril exclusivo cuando, a la altura de la cuadra 9 de dicha avenida, un auto particular gira hacia la izquierda con la intención de atravesar la vía.

Ante la presencia del vehículo, el conductor de la unidad reaccionó rápidamente y realizó una maniobra para esquivarlo. Durante esa acción, el camión salió momentáneamente del carril exclusivo del Metropolitano antes de retomar su trayecto pocos metros después.

De acuerdo con 24 Horas, la unidad se dirigía al distrito de Villa El Salvador para atender un siniestro clasificado como código 2. El momento también quedó grabado por las cámaras instaladas en la cabina del camión, donde se observa la reacción de los ocupantes ante lo que pudo terminar en un accidente.

Tras lo ocurrido, el brigadier de los bomberos Jaime Palacios pidió a los conductores facilitar el paso a las unidades de emergencia cuando se encuentran en servicio.

“Si vemos las luces de las sirenas, ceder el paso, porque los camiones que están yendo a atender emergencias no usan las sirenas y las luces para pasearse como lo hace el serenazgo”, señaló al programa.