La Municipalidad de Lima (MML) lanzó oficialmente la campaña “Semana Santa en Lima: Patrimonio de fe y tradición”, un programa de actividades que se desarrollará del 18 de marzo al 5 de abril en el Centro Histórico, y que incluye manifestaciones religiosas, expresiones artísticas y ferias gastronómicas.

El programa incluye las tradicionales procesiones por las rutas históricas del Centro de Lima, exposiciones de arte sacro, conciertos de música religiosa en iglesias, representaciones teatrales, ferias temáticas, concursos, presentaciones musicales y ferias de pan dulce, entre otras actividades, todas enfocadas en difundir el patrimonio cultural y religioso de la capital.

Autoridades de Lima presentaron las actividades para Semana Santa 2026

Durante la presentación en el convento de Santo Domingo, el gerente de PROLIMA, Carlos Vega, anunció que se espera la llegada de 100,000 visitantes. Además, destacó la implementación de un nuevo sistema de iluminación monumental para realzar el paisaje nocturno de los templos y casonas.

“Desde la Municipalidad de Lima, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera articulada con las instituciones religiosas y difundir esta importante manifestación de nuestro patrimonio cultural”, señaló Vega.

Además, para garantizar la seguridad de fieles y turistas, la Subgerencia de Defensa Civil ha comenzado las inspecciones técnicas en los templos que integran el circuito religioso, con el fin de verificar que las estructuras y accesos cumplan con las normativas vigentes ante la llegada masiva de público.

César Calderón, subgerente de Defensa Civil, explicó el rol preventivo de su área. “Realizamos inspecciones y brindamos acompañamiento técnico para tener una Semana Santa sin ningún tipo de incidente mayor”, dijo.

El evento contó con la participación de autoridades municipales, representantes del Arzobispado de Lima y coordinadores de la Comisión de Hermandades y Cofradías, quienes trabajarán de forma coordinada durante las tres semanas de celebración.

Programa de actividades por Semana Santa 2026 lanzado por la Municipalidad de Lima

