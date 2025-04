No se lo esperaban. Una familia que regresaba de viaje por Semana Santa se vio ingratamente sorprendida al ver que, en la puerta de la cochera de su vivienda, ubicada la cuadra 23 de la avenida Prolongación Buenos Aires, en el Callao, está instalado un poste de luz.

Buenos Días Perú registró las imágenes donde se ve al poste obstruyendo la salida y entrada de vehículos. Unos de los afectados indicó que hasta el momento la Municipalidad del Callao no les ha dado explicaciones claras.

José Luis Minán, familiar de la dueña del predio, contó que al momento de abrir el portón no puede hacerlo. “Nos han dicho de todo desde que empezamos a averiguar, pero hasta el momento no hemos podido saber. Lo que no me cabe en la cabeza es que hayan colocado un poste en simetría con la casa”, precisó.

Según el matinal, una de las teorías de esta instalación es que el poste de luz sería parte de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, sin embargo, no se descarta que también podría ser una instalación para alumbrado público.

El poste de luz cuenta con el código CPP 2025-92002140-275. En tanto, la Municipalidad del Callao ha descartado que se trate de una infraestructura para cámaras de seguridad.

