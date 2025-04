En el inicio de la restricción de que dos personas viajen en una moto lineal en Lima Metropolitana y Callao, zonas declaradas en estado de emergencia por 30 días, se publicó este jueves, 17 de abril, un decreto supremo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que regula el uso de motocicletas por parte de las personas que realizan el servicio delivery , así como el uso de los cascos y chalecos para los motociclistas en general.

En las disposiciones complementarias finales de la norma hay un anexo que establece la creación del Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida y se dispone que sea incluido en el Sistema Nacional de Registros de Transporte y Tránsito (Sinarett).

Tabla de sanciones e infracciones para los motociclistas que realizan el servicio de delivery.

También se considera una infracción “muy grave” el no contar con autorización vigente en el Registro Nacional de Prestadores y Conductores del Servicio y Actividad de Transporte de Envíos de Entrega Rápida.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo ‘actualizó’ las infracciones contenidas en los códigos G59, G68 y G59, que están referidas al diseño y el uso del casco, así como la visibilidad del número de placa de la moto en el chaleco de los ocupantes.

MTC actualizó nuevas infracciones que habían sido dejadas en suspensión.

Este jueves, la Policía ejecutó diversos operativos en Lima ante el inicio de la restricción de que dos personas viajen en una moto, pero en realidad se trató más de un operativo de control de identidad y de verificación de que los conductores tengan sus documentos en regla. Agentes de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) supervisaron que la serie de registro que tienen las motos sea el mismo que figura en el documento de propiedad.

El jefe de la División de Emergencia (Divime), coronel PNP Frank Chang, señaló que, al no ser un delito ni una infracción, no se puede sancionar ni detener a las dos personas que se desplazan en una moto. Solo les multará en caso no tengan los documentos que exige la norma.

Especialista explica quién fiscalizará y sancionará a motociclistas del servicio delivery

Franklin Barreto, especialista en tránsito, transporte y seguridad vial, explicó a El Comercio que el Gobierno ha modificado el Reglamento Nacional de Administración de Transporte para incorporar el tipo de servicio de delivery, por lo que recién tendrán efecto las restricciones que se impongan.

Barreto explicó que la incorporación del servicio de delivery al Sistema de Transporte Terrestre implicará que los motociclistas tendrán que registrarse y cumplir todos los requisitos.

Además, indicó que en la norma se establece que la Policía asumirá un papel de intervención subsidiaria en la fiscalización de este tipo de transporte, ya que las entidades autorizadas para la fiscalización son la Sutran en las carreteras, la ATU en Lima y Callao y las municipalidades provinciales en todo el país.

El especialista remarcó que en el servicio de delivery las infracciones no serán sancionadas con papeletas de tránsito, sino con actas de control, ya que se trata de un tema correspondiente al tema de transporte y no de tránsito.

Autoridades realizan continuos operativos a las personas que realizan servicio de delivery.

“Este tipo de transporte no se sancionará con una papeleta de infracción, como las que tienen los policías de tránsito, este tipo de transporte se sujeta a un control como el que hace ATU, es decir, con actas de control. Por eso es que tienen otra codificación, no tiene la codificación M, G y L, tienen la codificación P”, aseveró Barreto.

En el decreto supremo del MTC sí se hacen referencia a temas de tránsito, como el uso del casco, el chaleco y la placa. El experto explicó que las infracciones G59, G68 y G59 ya habían sido aprobadas en 2009, pero que las autoridades dejaban en suspenso su aplicación. “Estuvieron implementadas en el cuadro de infracciones, pero fueron declaradas en suspenso y no se imponían”, expresó.

Precisó que estas disposiciones sobre el uso del casco, chaleco y placas no serán de inmediato cumplimiento, ya que entrarán en vigor a partir del día siguiente de que la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal regule el tema.

“ Con relación al tránsito, estas medidas recién va surtir efecto acá en 30 días , pero no es partir de hoy, sino a partir desde que la Dirección de Políticas y Regulación de Transporte Multimodal del MTC emita lo relacionado a los cascos de seguridad, a las placas”, afirmó.

“No es que surta efecto ya, se tendrá que esperar primero que la Dirección del MTC emita las normas para que recién empiecen a contar los 30 días para el caso de los lugares declarados en estado de emergencia y 60 días calendario en todo el resto del país”, agregó Barreto.

Motociclistas de delivery expresan temor por nuevas medidas

Una vez conocidas las nuevas medidas del MTC sobre el servicio delivery, El Comercio recorrió los centros comerciales La Rambla de San Borja, Mall Aventura Santa Anita y Jockey Plaza, donde se pudo constatar que la gran mayoría de motociclistas que realizan entregas a domicilio desconocían sobre las disposiciones que regulan su servicio.

Ellos, en su mayoría extranjeros, mostraron su preocupación de que las nuevas disposiciones de las autoridades no les permitan desarrollar su trabajo. Recordaron que ellos deben asumir la totalidad de los costos que implica la realización de su servicio, como mantenimiento de la moto, compra de accesorios e implementos de seguridad.

Motociclistas de delivery temen que, por la aplicación de la nueva norma, se les quite sus unidades.

Incluso, enfatizaron que tienen temor de que, por desconocimiento de la norma, les quiten su moto, las cuales fueron compradas a crédito, por lo que pidieron una mayor difusión del decreto que regula el servicio delivery y que exista un adecuado plazo de adecuación.

También cuestionaron que se impongan multas elevadas para los infractores, ya que ellos, según aseguraron, no perciben una gran remuneración económica que les permita afrontar una sanción y se mantienen con lo que generan en “viajes” en un día

Motociclistas cuestionan nuevas disposiciones del MTC sobre uso de chalecos y cascos

Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, indicó que se han visto sorprendidos con las disposiciones dictadas por el MTC sobre el uso de chalecos y cascos, así como de placas, pues recordó que no han funcionado en otros países.

Millones detalló que en Colombia se ordenó que los motociclistas usen un chaleco con el número de placa de la moto, pero que estudios de universidades han determinado que no han funcionado. Consideró que en el Perú puede ocurrir que los hampones manden a confeccionar chalecos con placas falsas para perpetrar sus delitos.

“Al ciudadano no se le marca, se le marca a la moto. Nosotros no somos un ganado para que estemos marcados con una placa, no somos vehículo. Es como si se le pidiera a la ciudadanía que vayan con su polo y su DNI fijado en el pecho o en la frente”, aseveró.

Planteó que se establezca la utilización de las placas tipo Mercosur, los cuales contienen un fondo blanco y letras negras y que coloque un chip holográfico en la parte delantera.

La propuesta establece que los chalecos lleven impreso el número de placa de la moto y que los cascos cumplan con requerimientos técnicos. (Foto: El Comercio)

También recordó que en Colombia se aplicó la restricción de un segundo pasajero en moto, conocido como ‘parrillero’, lo que permitió reducir el índice de delitos cometidos en motocicletas, pero no bajó el porcentaje de delincuencia en general, lo que evidenció, según dijo, que el hampón busca otras modalidades para robar.

Millones cuestionó que se flexibilice los requisitos a las motos de alta cilindrada y que sí se exija su cumplimiento de la norma a las unidades de baja cilindrada, lo cual consideró como una “discriminación”, pues se asocia a las motos menores con la perpetración de delitos.

El servicio de delivery

El representante de Asmope indicó que “es discutible” las medidas dictadas respecto a los motociclistas que realizan el servicio delivery, pero que se entiende que deben estar mejor identificados porque desarrollan un servicio público.

“El tema del servicio delivery es más discutible porque entendemos que (los motociclistas) hacen un servicio público y deberían estar mayormente identificados, ya que muchos usan su mochila para delinquir. Debería haber una forma para una mejor identificación. Es discutible (esta medida), por eso pedimos una mesa de diálogo con las autoridades”, manifestó.

No obstante, criticó que las sanciones establecidas en la norma sean disuasivas, como el internamiento de la moto o la aplicación de una multa, ya que, según dijo, un delincuente no compra una moto para delinquir, ya que directamente la roba, y que perpetra sus delitos sin importarle el monto de una multa, ya que vive al margen de la ley.