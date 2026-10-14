Tras conocer que el papa León XIV fue operado exitosamente de un nódulo pulmonar, este martes 13 de octubre en Roma. César Pérez, alcalde provincial del Callao, no dudó en detener la sesión de concejo extraordinario que se llevaba a cabo en el municipio, para pedir a todos los chalacos y todo el Perú, unirse en oración por el papa chalaco.

“Quisiera pedir al concejo que levantemos una oración por el monseñor Robert Prevost, nuestro papa León XIV, nuestro papa chalaco, que ha sido operado de un nódulo en la espalda. Rogamos a Dios, a la Virgen del Carmen de La Legua, al Señor del Mar, por la salud de nuestro papa León XIV, nuestro papa chalaco. Le pedimos a Dios que lo cuide, lo proteja y que lo haga salir con bien de este mal episodio que ocurre en su vida. Desde aquí, desde el Callao, le deseamos toda la recuperación y salud, que Dios lo proteja y lo lleve con bien”, expresó Pérez.

El santo padre tiene un alto significado espiritual para los chalacos, ya que Robert Francis Prevost, antes de ser la figura más representativa de la iglesia católica, fue administrador apostólico de la diócesis del Callao entre 2020 y 2021.