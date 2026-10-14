Tras conocer que el papa León XIV fue operado exitosamente de un nódulo pulmonar, este martes 13 de octubre en Roma. César Pérez, alcalde provincial del Callao, no dudó en detener la sesión de concejo extraordinario que se llevaba a cabo en el municipio, para pedir a todos los chalacos y todo el Perú, unirse en oración por el papa chalaco.
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