Resumen

Esta es una imagen referencial del tránsito vehicular en la zona de la Costa Verde de San Miguel | Archivo El Comercio
Por Redacción EC

Ante los reclamos de vecinos afectados por infracciones de tránsito registradas mediante el aplicativo Lima Reporta, la Municipalidad de San Miguel informó la instalación de una mesa técnica con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para adoptar una serie de medidas, entre ellas, la suspensión temporal del registro de nuevas infracciones a través del mencionado aplicativo.