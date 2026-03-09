Ante los reclamos de vecinos afectados por infracciones de tránsito registradas mediante el aplicativo Lima Reporta, la Municipalidad de San Miguel informó la instalación de una mesa técnica con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para adoptar una serie de medidas, entre ellas, la suspensión temporal del registro de nuevas infracciones a través del mencionado aplicativo.

Además, contempla la revisión técnica y legal conjunta de las sanciones aplicadas “para evaluar los procedimientos de su anulación”, indica la comuna en un comunicado publicado en las redes sociales.

Asimismo, entre las medidas está la suspensión del cobro de las multas ya registradas mientras dure el proceso de evaluación.

La Municipalidad de San Miguel añade que su gestión “prioriza la economía familiar y la legalidad, rechazando cualquier fin recaudatorio”.

“Exhortamos a los vecinos a mantener una convivencia responsable, respetando las normas de tránsito y las zonas de parqueo para garantizar el orden y la seguridad vial en el distrito”, culmina.

