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La conferencia ConX ha determinado que las empresas del sector turístico deben encontrar el equilibro entre la aplicación de la inteligencia artificial y el lado humano de sus profesionales | Foto: EFE
La conferencia ConX ha determinado que las empresas del sector turístico deben encontrar el equilibro entre la aplicación de la inteligencia artificial y el lado humano de sus profesionales | Foto: EFE
Por Agencia EFE

La quinta edición de la conferencia ConX, celebrada este martes en el Pueblo Español de Palma, ha determinado que las empresas del sector turístico deben encontrar el equilibro entre la aplicación de la inteligencia artificial y el lado humano de sus profesionales para ofrecer una oferta singular que haga crecer sus negocios y aporte valor al consumidor.