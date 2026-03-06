La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) respondió a la Municipalidad de Magdalena del Mar que, en un principio, le solicita suspende inmediata de las papeletas de tránsito que se imponen en su jurisdicción y “anular de oficio aquellas que “habrían sido emitidas de manera irregular”.

A través de un comunicado, la MML exige a su par “un informe detallado sobre las supuestas irregularidades que señalan, las cuales provendrían de las evidencias registradas en su propio sistema”.

La comuna de Lima precisa que el 12 de diciembre de 2024, a pedido expreso de la Municipalidad de Magdalena del Mar, se firme un convenio que ponía la fiscalización de tránsito a través de medios electrónicos en dicha jurisdicción, en la actualidad vigente.

“Que en el cumplimiento de dicho convenio, la Municipalidad de Magdalena del Mar dispuso la ubicación e instalación de sus propios equipos de control, destinados al recojo de evidencias de infracciones de tránsito: cámaras y cinemómetros (los cuales cuentan con certificación del Instituto Nacional de la Calidad –INACAL, de acuerdo a lo informado por Magdalena del Mar a Lima)”, resalta el escrito.

La MML precisó que el convenio señala que las evidencias de infracciones deben ser captadas por las cámaras y cinemómetros instalados por la Municipalidad de Magdalena del Mar, para luego ser evaluadas, registradas y remitidas adecuadamente por esa comuna a la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima Metropolitana.

La medida debe realizarse siguiendo los procedimientos establecidos, a fin de iniciar el trámite administrativo correspondiente para la imposición de papeletas, conforme al Reglamento Nacional de Tránsito.

Finalmente, la MML recalca que su accionar es trasparente reitera y en estricto cumplimiento de sus competencias para mejorar el ordenamiento del tránsito y seguridad vial.