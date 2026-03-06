La noche de ayer, jueves 5 de marzo, en la zona de Lima Este, en especial personas que viven en los distritos de Chosica Chaclacayo, reportaron a través de videos que fueron subidos a las redes sociales varios relámpagos y truenos en la parte más alta de los cerros.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Semahi) precisó que estas descargas eléctricas y destellos también fueron visibles en Huaycán, dentro del distrito de Ate.

La institución adscrita al Ministerio del Ambiente ya había advertido que estos fenómenos naturales serán vistos hasta el día de mañana, según su aviso metereológico N°064 - 2026.

“Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2800 m s. n. m., y nevadas en zonas situadas sobre los 3800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro”, precisó.