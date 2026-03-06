Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La noche de ayer, jueves 5 de marzo, en la zona de Lima Este, en especial personas que viven en los distritos de Chosica Chaclacayo, reportaron a través de videos que fueron subidos a las redes sociales varios relámpagos y truenos en la parte más alta de los cerros.
