La escasez del gas natural vehicular (GNV) ha generado un impacto a conductores y taxistas en varias zonas de la capital. En Villa del Salvador ya se reporta un hecho mucho mayor, los camiones recolectores de basura han dejado de operar ante esta crisis.

La falta de GNV ha llevado al bloqueo de los chips que autorizan el abastecimiento de estos vehículos. Sin este sistema habilitado, las unidades no pueden cargar gas y, por ende, han quedado sin funcionamiento, interrumpiendo el servicio de recolección de basura.

La Municipalidad de Villa El Salvador explicó que 28 camiones que garantizan la recolección diaria están actualmente inactivos, lo que representa un reto grave para la limpieza, pues suelen transportar cerca de 500 toneladas de residuos sólidos al día.

Camiones de recolección de basura de Villa El Salvador sufre por el desabastecimiento de GNV. (Foto: Captura de video de Buenos Días Perú)

En entrevista con el programa “Buenos Días Perú”, el gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la municipalidad de Villa El Salvador contó detalles de la problemática que enfrenta el distrito.

“Desde el martes a las 11 p.m. nos bloquearon el chip. Tenemos unidades que realizan el recojo de residuos sólidos en el distrito y que utilizan GNV… Por ello hacemos un llamado al Gobierno para que activen nuevamente el chip. Actualmente tenemos 28 unidades varadas, que normalmente nos ayudan a trasladar 500 toneladas diarias de residuos sólidos”, dijo.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha declarado que la reanudación del suministro de gas natural podría tomar hasta dos semanas o más, un plazo que muchos sectores consideran insuficiente ante los grandes problemas que significa no contar con GNV.

La escasez también ha generado otros problemas como el alza de los precios de combustibles alternativos. La demanda de gas licuado de petróleo (GLP) aumentó y los precios del galón han subido significativamente en varias estaciones de servicio.

Mientras tanto, los vecinos y autoridades locales han hecho un llamado urgente al Gobierno para que reactive los servicios de suministro y restablezca los chips de GNV lo antes posible.