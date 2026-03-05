Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Camiones de recolección de basura de Villa El Salvador sufre por el desabastecimiento de GNV. (Foto: Captura de video de Buenos Días Perú)
Por Redacción EC

La escasez del gas natural vehicular (GNV) ha generado un impacto a conductores y taxistas en varias zonas de la capital. En Villa del Salvador ya se reporta un hecho mucho mayor, los camiones recolectores de basura han dejado de operar ante esta crisis.

