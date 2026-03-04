En medio de la escasez de gas natural vehicular (GNV) en Lima y Callao, algunos conductores buscan alternativas para mantener operativas sus unidades. Sin embargo, advierten que modificar un sistema diseñado para GNV para que utilice gas licuado de petróleo (GLP) puede comprometer seriamente la seguridad del vehículo.

El ingeniero Gaetano Manfredi, consultor en energía, explicó que los cilindros de GNV están diseñados para almacenar gas en estado vapor a alta presión.

“El sistema de GNV está diseñado con un cilindro de gas de alta presión para recibir vapor. Cuando nosotros utilizamos GLP, los talleres tienen que colocar un adaptador que es ilegal. No se puede cargar líquido en un cilindro que está diseñado para cargar vapor a alta presión”, enfatizó en entrevista con TVPerú Noticias.

Asimismo, detalló que el cilindro de GNV opera alrededor de 200 bar, mientras que el GLP se carga en estado líquido y bajo condiciones distintas. Advirtió que, si la válvula se deteriora, pueden producirse fugas y el riesgo aumenta debido a que el GLP es más pesado que el aire.

“Cualquier chispa puede generar una deflagración o incluso una explosión”, alertó.

Ante el desabastecimiento de gas natural a causa de una fuga en la planta de Camisea, cientos de grifos permanecen desabastecidos de GNV. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

También precisó que el regulador de presión de un sistema GNV está calibrado para recibir gas a una presión mayor que la del GLP, por lo que usarlo sin una conversión integral puede provocar fallas mecánicas.

“No es solo colocar un adaptador. Habría que desmontar el sistema completo e instalar uno nuevo de GLP”, aclaró.

Este miércoles se reportaron tres incendios vehiculares en la capital. Hasta el momento, no se ha confirmado si estos casos guardan relación con conexiones ilegales o manipulaciones irregulares en los sistemas de combustible.

Emergencia en el suministro

El desabastecimiento de GNV se produjo tras una deflagración en el ducto de líquidos en Megantoni, Cusco, que obligó a TGP a suspender temporalmente el transporte de combustible. El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el suministro del 1 al 14 de marzo de 2026 para priorizar servicios esenciales.