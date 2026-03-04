Según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en menos de dos horas, dos sismos de moderada a baja intensidad se registraron la noche del lunes y la madrugada del martes, con epicentros en la costa centro y norte del país (Lima y Piura).

El primer sismo se registró el 3 de marzo a las 23:14 horas, con una magnitud de 4.5 y una profundidad de 17 kilómetros, en la zona de Máncora, provincia de Talara, región Piura.

El epicentro se ubicó a 20 kilómetros al este de Máncora y tuvo una intensidad III, por lo que fue percibido de forma leve por la población.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0114

Fecha y Hora Local: 04/03/2026 00:46:28

Magnitud: 3.5

Profundidad: 54km

Latitud: -12.56

Longitud: -76.65

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 11 km al SE de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/vFQOT4Giw3 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) March 4, 2026

Sismo de menor magnitud en Chilca

Horas después, ya en la madrugada del 4 de marzo a las 00:46 horas, el IGP reportó un segundo movimiento telúrico de magnitud 3.5 con una profundidad de 54 kilómetros

En este caso, el epicentro se localizó a 11 kilómetros al sureste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima. El movimiento telúrico alcanzó una intensidad entre II y III.

Autoridades locales indicaron que no se reportaron daños estructurales ni víctimas o heridos. Tampoco se registraron interrupciones en los servicios básicos ni afectaciones a la infraestructura crítica en las zonas cercanas a los epicentros.

Mochila de emergencia ante sismo

La mochila de emergencia es un accesorio vital en caso de sismo o algún desastre natural. Esta debe estar equipada con artículos indispensables de higiene, botiquín, abrigo, alimentos no perecibles y dinero; artículos de comunicación; artículos específicos para bebés e infantes, de uso femenino, para el adulto mayor, y para otras necesidades básicas.

También, si se tiene mascotas, alimento adecuado, collar con dirección y teléfono del dueño, bolsas para residuos y un sujetador.