Según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en menos de dos horas, dos sismos de moderada a baja intensidad se registraron la noche del lunes y la madrugada del martes, con epicentros en la costa centro y norte del país (Lima y Piura).
