Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Según el Centro Sismológico Nacional, ambos sismos forman parte de la actividad sísmica habitual del Perú. Foto: Andina referencial
Según el Centro Sismológico Nacional, ambos sismos forman parte de la actividad sísmica habitual del Perú. Foto: Andina referencial
Por Redacción EC

Según reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en menos de dos horas, dos sismos de moderada a baja intensidad se registraron la noche del lunes y la madrugada del martes, con epicentros en la costa centro y norte del país (Lima y Piura).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.