Gremio de taxistas anuncia posible paro y pide plan al Minem ante crisis del GNV. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El gremio de Taxis Amarillos de Lima y Callao anunció que evalúa convocar a un paro ante la falta de Gas Natural Vehicular (GNV), en el contexto de la emergencia declarada por 15 días tras la rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú en Cusco. La decisión final se adoptará luego de una reunión prevista para las próximas horas.

