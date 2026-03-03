El gremio de Taxis Amarillos de Lima y Callao anunció que evalúa convocar a un paro ante la falta de Gas Natural Vehicular (GNV), en el contexto de la emergencia declarada por 15 días tras la rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú en Cusco. La decisión final se adoptará luego de una reunión prevista para las próximas horas.

“El día jueves o este viernes 6 es lo más probable que nosotros podamos coordinar porque hoy hemos estado en reuniones, mañana vamos a tener una reunión definitiva y ahí lanzaremos el día del paro si puede ser el jueves o viernes”, señaló el representante del gremio, Jhony Martel. Añadió que la medida “no se descarta rotundamente”.

En declaraciones al noticiero 24 Horas, Martel indicó que la situación afecta directamente a los conductores.

“El día de hoy, prácticamente ya varios colegas no pueden trabajar, no pueden laborar porque no solamente se ha escaseado el GNV, también se ha escaseado el GLP y también la gasolina que supuestamente era una alternativa”, afirmó.

Según precisó, “más de 230,000 taxistas” se estarían viendo perjudicados. “Esto va a mermar enormemente y va a precarizar su economía”, advirtió.

En ese sentido, solicitó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la implementación de un plan estratégico que permita, al menos, garantizar abastecimiento una vez al día, incluso mediante los grifos de Petroperú, mientras se mantenga la emergencia.

Escasez de GNV dispara gasto de taxistas y presiona precios de gasolina en Lima. (Foto: Andina)

Las declaraciones se producen luego de que el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, se refiriera al desabastecimiento en una entrevista con RPP.

Ante las largas colas en los grifos y la falta de GNV, el titular del sector sostuvo que, en una situación de emergencia, los conductores “van a tener que echar gasolina” mientras se soluciona la avería en el sistema de transporte.