Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Capturan a conductor y su pareja tras atropello y fuga de ciclista en la Panamericana Sur. (Foto: Captura/Latina)
Por Redacción EC

La Policía capturó en flagrancia al conductor Jeremy Villegas Ortiz y a su pareja, Amanda Chávez Vega, tras el violento atropello de un ciclista ocurrido el último domingo en la Panamericana Sur. Ambos confirmaron que se encontraban a bordo de la camioneta al momento del impacto.

