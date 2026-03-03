La Policía capturó en flagrancia al conductor Jeremy Villegas Ortiz y a su pareja, Amanda Chávez Vega, tras el violento atropello de un ciclista ocurrido el último domingo en la Panamericana Sur. Ambos confirmaron que se encontraban a bordo de la camioneta al momento del impacto.

El hecho fue registrado por una cámara deportiva que permitió identificar la placa del vehículo y ubicar a los responsables. Según informó el coronel Robert Villanueva, jefe de la Divopus Sur 3, el conductor reconoció su responsabilidad en el accidente.

“Admite que ha ocasionado el accidente. [Los delitos que ha cometido son] accidente de tránsito, lesiones culposas, abandono de persona en peligro y fuga” , precisó el oficial.

La víctima, Alexis Portocarrero, participaba en una competencia cuando fue embestido por la camioneta. Debido a la fuerza del impacto, salió expulsado de su bicicleta y perdió el conocimiento en plena vía de alta velocidad.

“El conductor se da a la fuga, ni siquiera tuvo conciencia de ponerse a un costado y ver, por lo menos, si estoy vivo ” , declaró el joven.

Producto del atropello, sufrió contusiones en el lado izquierdo del cuerpo, tres puntos de sutura en la ceja y diversas laceraciones en el rostro y extremidades. No obstante, los exámenes médicos descartaron fracturas. Una ambulancia que acompañaba la competencia le brindó los primeros auxilios antes de trasladarlo a un hospital cercano.

Una cámara deportiva permitió identificar la placa del vehículo implicado. (Foto: Captura/Latina)

La Policía señaló que otros ciclistas también registraron el incidente, lo que facilitó la identificación de la placa. Tras la viralización de los videos en redes sociales, amigos de la víctima ubicaron el domicilio de la propietaria del vehículo y acudieron a la comisaría de Lurín para presentar la denuncia formal.

Controversia por permisos

En paralelo, surgió una controversia sobre la legalidad del evento deportivo. La Municipalidad de San Bartolo y la comisaría del sector señalaron que no se habrían otorgado permisos para circular por la vía.

Sin embargo, Alexis Portocarrero indicó que el logo municipal aparecía en la publicidad del evento, lo que lo llevó a creer que la competencia contaba con las autorizaciones correspondientes. Las autoridades investigan tanto las responsabilidades penales del conductor como las condiciones en que se desarrolló la actividad deportiva.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR