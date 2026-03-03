Resumen
Al menos 9 personas fallecieron en un accidente vehicular luego que una camioneta chocara contra una miniván y los pasajeros de esta cayeran al río Rímac, en el kilómetro 97 de la Carretera Central, en el distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí.
