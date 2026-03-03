Al menos 9 personas fallecieron en un accidente vehicular luego que una camioneta chocara contra una miniván y los pasajeros de esta cayeran al río Rímac, en el kilómetro 97 de la Carretera Central, en el distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí.

El jefe de la unidad de gestión de riesgo y desastre de la municipalidad de San Mateo, Arturo Arroyo, informó que este suceso se reportó a la 1:30 p.m. de ayer, lunes 2 de marzo, cuando la miniván venía desde Huancayo hacia Lima.