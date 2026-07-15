Autoridades de Lurigancho-Chosica y de la Mancomunidad de la Zona Norte de Huarochirí solicitaron al Gobierno obras de contención, antes del incremento del caudal por lluvias previsto por el Fenómeno El Niño, pues una tramo de la Carretera Central se encuentra en riesgo debido a la erosión provocada por el río Rímac.

Un informe de Canal N muestra que, exactamente en el kilómetro 29,5 de la Carretera Central, en el sector de Yanacoto, el río viene socavando la base del talud sobre el que se asienta la vía.

Las autoridades advierten que el peligro se incrementaría, si el río alcanza un caudal cercano a los 120 metros cúbicos por segundo. Foto: CMI Instagram

El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, sostuvo al matinal que el río Rímac está afectando esta importante vía. “Ahora está horadando la parte inferior de todo este talud, que tiene cerca de 40 metros de altura y se encuentra a apenas entre dos y cuatro metros de la Carretera Central. Con el incremento del caudal esto puede afectar y provocar el colapso de la vía”.

En ese sentido, el burgomaestre precisó que si el río alcanza un caudal cercano a los 120 metros cúbicos por segundo, posible escenario durante la temporada de lluvias, el riesgo es mayor.

100 zonas vulnerables por lluvias y deslizamientos

Además, Vargas informó que su comuna ha identificado 32 puntos críticos en su localidad y también existe riesgo en las 21 quebradas del distrito. Esta información enviada a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el Ministerio de Vivienda.

“Cada quebrada tiene por lo menos cinco puntos críticos. Si sumamos las quebradas y el río, estamos hablando de más de cien zonas vulnerables”, indicó.

Por su parte, el alcalde y presidente de la Mancomunidad de la Zona Norte de Huarochirí, Luis Ñahuis, expresó su preocupación por puentes que están por colapsar y quebradas que no tienen trabajos preventivos.

Los funcionarios advirtieron que un eventual colapso en esta vía (Carretera Central) obligaría a desviar el flujo vehicular hacia la ruta Canta–Cerro de Pasco, afectando el transporte de personas y mercancías.