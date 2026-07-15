Las autoridades de Chosica y Santa Eulalia piden al Gobierno ejecutar con urgencia obras de contención. Foto: Andina
Las autoridades de Chosica y Santa Eulalia piden al Gobierno ejecutar con urgencia obras de contención. Foto: Andina
Por Redacción EC

Autoridades de Lurigancho-Chosica y de la Mancomunidad de la Zona Norte de Huarochirí solicitaron al Gobierno obras de contención, antes del incremento del caudal por lluvias previsto por el Fenómeno El Niño, pues una tramo de la Carretera Central se encuentra en riesgo debido a la erosión provocada por el río Rímac.

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