Ante el fuerte impacto del fenómeno El niño, el Ministerio de Educación (Minedu) capacitará y brindará soporte técnico a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto y Lima Provincias, departamentos con alto riesgo de inundaciones, lluvias torrenciales y daños estructurales en los centros educativos.

Inundacion en Catacaos - personas caminando en el rio. VISTA AEREA. PIURA. / Piero Vargas

El objetivo es mitigar las consecuencias de El Niño en zonas de mayor vulnerabilidad del territorio nacional, asegurar las estructuras escolares y evitar la interrupción de las clases ante emergencias climáticas.

El ministro Jorge Marticorena sostuvo que esta intervención busca dotar de herramientas preventivas a las DRE y las UGEL. “Nuestra gestión garantiza que toda esa información y más será entregada a la comisión de transferencia. Mi compromiso en el corto tiempo que voy a estar en el cargo es que la transferencia se realice en forma transparente y eficiente para que el próximo Gobierno comience su período en un contexto de tranquilidad y seguridad para implementar su programa”, indicó durante la inauguración del Segundo Taller de Capacitación docente en la institución educativa Melitón Carvajal.

Perú. Así quedaron estos 14 colegios de Picota por las inundaciones tras la creciente de las quebradas Ponaza y Mishquiyacu. (Foto: Agencia Andina)

A su vez, el titular del sector aseguró que las carpetas de trabajo y los planes de contingencia frente al fenómeno El Niño formarán parte de los activos transferidos al siguiente gobierno .

Minedu busca asegurar continuidad del año escolar

De acuerdo al Minedu, la estrategía busca atender el aspecto físico de los colegios, así como asegurar la continuidad pedagógica a través de metodologías adaptables a situaciones de emergencia.

En esa línea, el ministro Marticorena instó a los docentes, personal administrativo y padres de familia a mantener la calma y confiar en las labores de prevención que viene ejecutando el Estado para proteger a la comunidad del año escolar.

“Al hablar de educación es fundamental pensar en las personas, porque necesitamos ciudadanos de bien, con pensamiento crítico. Nuestro país requiere del liderazgo de los jóvenes para que puedan dar respuesta a los desafíos que se presenten a lo largo de sus vidas”, puntualizó.