El titular de Educación aseguró que las carpetas de trabajo y los planes de contingencia frente al fenómeno El Niño formarán parte de los activos transferidos al siguiente gobierno. Foto: composición GEC
El titular de Educación aseguró que las carpetas de trabajo y los planes de contingencia frente al fenómeno El Niño formarán parte de los activos transferidos al siguiente gobierno. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Ante el fuerte impacto del fenómeno El niño, el Ministerio de Educación (Minedu) capacitará y brindará soporte técnico a las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto y Lima Provincias, departamentos con alto riesgo de inundaciones, lluvias torrenciales y daños estructurales en los centros educativos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: