Un nuevo ataque armado contra una agrupación musical volvió a poner en evidencia la violencia que afecta al sector artístico. La mañana del último domingo, el bus de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia fue atacado a balazos en el distrito de Los Olivos, dejando tres personas heridas. El atentado ocurrió cuando los integrantes de la agrupación se disponían a continuar su viaje hacia Trujillo, luego de cumplir una presentación en Independencia.

De acuerdo con el testimonio de los integrantes de la orquesta, el vehículo se encontraba estacionado en la Panamericana Norte, a la altura del cruce con la avenida Los Platinos, cerca del paradero conocido como La Caseta, donde el elenco había decidido detenerse para desayunar. En ese momento, delincuentes a bordo de una motocicleta, y según otras versiones también con apoyo de un automóvil que cerró el paso al bus, abrieron fuego contra la unidad.

Los músicos señalaron que escucharon alrededor de doce disparos, mientras que en la escena del crimen fueron hallados al menos diez impactos de bala. La parte frontal del vehículo terminó con ocho impactos de proyectil y la cabina del conductor registró otros dos orificios, evidenciando la violencia del ataque.

“Nosotros estábamos tranquilos, habíamos terminado el evento. Justo estábamos parando porque íbamos a desayunar y pasó eso. Estábamos adentro y de la nada salieron los disparos. Escuchamos como unos cohetes y al instante nos tiramos al piso”, relató una de las bailarinas de la agrupación.

Tres integrantes resultaron heridos

Como consecuencia del atentado, tres integrantes del equipo de la orquesta resultaron heridos. Entre ellos figuran el conductor del bus, un auxiliar y un músico identificado por sus compañeros con el apelativo de “Cucho” o “Cuchi”, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

Los primeros auxilios fueron brindados por personal médico de la Municipalidad de Los Olivos, que acudió al lugar de la emergencia. Posteriormente, el músico herido fue trasladado al Hospital Municipal de Los Olivos, donde quedó bajo observación médica. De acuerdo con los primeros reportes, su estado de salud es estable.

Las Estrellas de la Cumbia Balean bus de Las Estrellas de la Cumbia y dejan tres personas heridas. (Foto: GEC) 1 / 4 Las Estrellas de la Cumbia Balean bus de Las Estrellas de la Cumbia y dejan tres personas heridas. (Foto: GEC) 2 / 4 Las Estrellas de la Cumbia Balean bus de Las Estrellas de la Cumbia y dejan tres personas heridas. (Foto: GEC) 3 / 4 Las Estrellas de la Cumbia Balean bus de Las Estrellas de la Cumbia y dejan tres personas heridas. (Foto: GEC) 4 / 4

En tanto, el conductor y el auxiliar, quién habría sido víctima de un disparo en la mejilla izquierda, recibieron atención inicial en la zona, mientras las autoridades evaluaban la gravedad de sus lesiones.

Investigación en marcha

Tras el atentado, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), comisaría Laura Caller, acordonaron el área para preservar la escena del crimen y facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron la recolección de evidencias y el levantamiento de casquillos.

De manera preliminar, en el bus se contabilizaron al menos diez impactos de bala, aunque los integrantes de la agrupación aseguran que fueron efectuados cerca de doce disparos. Asimismo, en la vía quedaron varios casquillos que serán incorporados a la investigación.

Balean bus de Las Estrellas de la Cumbia y dejan tres personas heridas. (Foto: GEC)

Las diligencias también incluyen la revisión de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona con el objetivo de identificar el recorrido de los atacantes y determinar la participación de los vehículos involucrados.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía no habría confirmado el móvil del atentado y mantendría abiertas todas las hipótesis de investigación.

Antecedentes de extorsión: agrupación bajo amenaza desde el 2025

El atentado no sería un hecho aislado. Este ataque ocurre luego de que Las Estrellas de la Cumbia, agrupación originaria de Chiclayo, denunciara públicamente haber sido víctima de amenazas extorsivas desde noviembre de 2025.

En aquella oportunidad, el director de la orquesta, Juan Pablo Acosta, reveló que delincuentes exigían el pago de 20 mil soles para permitir que el grupo continuara realizando sus presentaciones sin sufrir represalias.

“No vamos a acceder a los chantajes ni extorsiones”, declaró entonces el representante de la agrupación.

Según explicó, las intimidaciones incluían mensajes, videos donde los delincuentes exhibían armas de fuego y material explosivo, además del envío de notas extorsivas acompañadas de municiones y cartuchos de dinamita con el nombre de la orquesta.

“Los integrantes se sienten atemorizados por las constantes intimidaciones”, manifestó en ese momento.

🚨 #LOÚLTIMO #URGENTE | Precisos instantes cuando extorsionadores disparan contra bus del grupo Las Estrellas de la Cumbia: https://t.co/Hy6xVeWYq8 pic.twitter.com/vqIOaIeQl7 — Roger García (@Aderly) July 12, 2026

Precisos instantes cuando extorsionadores disparan contra bus del grupo Las Estrellas de la Cumbia (Video: Difusión de Roger García vía ‘X’)

Tras denunciar los hechos, la agrupación informó que colabora con las investigaciones y agradeció el apoyo brindado por las autoridades.

Como parte de esas indagaciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó meses atrás sobre la captura de dos presuntos extorsionadores vinculados a las amenazas contra la agrupación. Las autoridades señalaron entonces que los detenidos pertenecerían a la organización criminal “La Nueva Generación”. Sin embargo, otras versiones difundidas durante la investigación inicial también atribuyeron las intimidaciones a la banda criminal “La Jauría”, aspecto que continúa siendo materia de esclarecimiento por parte de las autoridades.

Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado si el atentado registrado este domingo guarda relación con esos antecedentes o con una nueva organización criminal.

Evaluarán continuidad de sus presentaciones

Luego del ataque, el representante de la agrupación indicó que la administración sostendrá una reunión para definir si continuará con las presentaciones programadas en los próximos días.

“Tendremos que reunirnos, la parte administrativa con la parte del personal, para coordinar qué es lo que se va a hacer y evaluar la situación en la que nos encontramos”, señaló.

Balean bus de Las Estrellas de la Cumbia y dejan tres personas heridas. (Foto: GEC)

En declaraciones posteriores, otro integrante precisó que recientemente no habían recibido nuevos mensajes extorsivos, por lo que esperan los resultados de la investigación policial para conocer el verdadero móvil del atentado.

Ataque ocurre durante estado de emergencia

El atentado se produjo mientras Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao permanecen bajo estado de emergencia por disposición del Gobierno, medida prorrogada mediante el Decreto Supremo N.º 096-2026-PCM, vigente desde el 28 de junio por un periodo de 60 días, con el objetivo de reforzar la lucha contra la criminalidad organizada.

Durante ese régimen excepcional, la PNP mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras se suspenden algunos derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Pese a ello, el ataque contra Las Estrellas de la Cumbia se suma a otros hechos de violencia registrados en los últimos meses contra artistas, empresarios y transportistas, sectores que continúan denunciando amenazas y cobros extorsivos por parte de organizaciones criminales.

Las investigaciones permanecen en curso y las autoridades buscan determinar si el atentado responde a la reactivación de las amenazas denunciadas por la agrupación o si existe un nuevo móvil detrás del ataque.