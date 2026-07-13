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Resumen

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Un nuevo ataque armado contra una agrupación musical volvió a poner en evidencia la violencia que afecta al sector artístico. La mañana del último domingo, el bus de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia fue atacado a balazos en el distrito de Los Olivos, dejando tres personas heridas. El atentado ocurrió cuando los integrantes de la agrupación se disponían a continuar su viaje hacia Trujillo, luego de cumplir una presentación en Independencia.

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