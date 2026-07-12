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Espíritu de enmienda

El Tribunal Constitucional finalmente corrige un error que le ha permitido al Congreso disponer de miles de millones de soles del Tesoro Público en los últimos años.

    Editorial El Comercio
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    Defensa del JNE advierte que la resolución judicial afecta el cronograma electoral y que el TC solo puede revisar decisiones sin alterar las fechas del proceso. Foto: Andina.
    Defensa del JNE advierte que la resolución judicial afecta el cronograma electoral y que el TC solo puede revisar decisiones sin alterar las fechas del proceso. Foto: Andina.

    Esta semana, el Tribunal Constitucional (TC) emitió una de las sentencias más esperadas por quienes en los últimos años venían preocupándose por la institucionalidad fiscal y el derroche presupuestal del Congreso saliente. El TC aclaró que la iniciativa de gasto es prerrogativa exclusiva del Ejecutivo. Es decir, a través de leyes los legisladores no pueden unilateralmente inflar los desembolsos del Tesoro Público con cuestiones como la creación de nuevas universidades, incrementos de remuneraciones a trabajadores estatales o aumentos de pensiones. El caso debatido era relativo a la modificación de las directrices para la reubicación de ciudadanos de la Zona Baja del distrito de Belén, en la provincia de Maynas (Loreto), pero las implicancias del fallo van mucho más allá y, de plano, fijan un precedente vinculante para toda la legislación nacional.

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