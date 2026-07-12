Balean bus de Las Estrellas de la Cumbia y dejan tres personas heridas. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
Balean bus de Las Estrellas de la Cumbia y dejan tres personas heridas. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
Por Redacción EC

La mañana del domingo 12 de julio, el bus que transportaba a los integrantes de la conocida orquesta Las Estrellas de la Cumbia fue atacado a balazos mientras se desplazaba por la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos. El violento ataque dejó tres heridos, el conductor del vehículo y dos integrantes de la agrupación.

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