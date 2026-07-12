La mañana del domingo 12 de julio, el bus que transportaba a los integrantes de la conocida orquesta Las Estrellas de la Cumbia fue atacado a balazos mientras se desplazaba por la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos. El violento ataque dejó tres heridos, el conductor del vehículo y dos integrantes de la agrupación.

Según reportó el RPP, el bus de la popular agrupación de cumbia recibió el impacto de al menos ocho proyectiles en la parte frontal del bus, en el cruce con la avenida Los Platinos en Los Olivos.

Balean bus de Las Estrellas de la Cumbia y dejan tres personas heridas.(Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

En comunicación con el citado medio, integrantes de Las Estrellas de la Cumbia precisaron que el bus se encontraba estacionado a un lado de la Panamericana Norte, donde se detuvieron a desayunar tras una presentación por la zona. Según explicaron, se dirigían a Trujillo para cumplir con un evento.

“Hemos estado ahí dentro porque íbamos a desayunar y de la nada salió. Escuchamos como unos cohetes que venían y al toque reaccionamos y nos tiramos al piso”, relató un integrante de la agrupación de cumbia.

Balean bus de Las Estrellas de la Cumbia y dejan tres personas heridas. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

Asimismo, los músicos señalaron que el ataque fue perpetrado por delincuentes a bordo de una motocicleta lineal, quienes no tuvieron reparos en abrir fuego contra la unidad en varias oportunidades, hiriendo al conductor de su unidad y algunos integrantes del grupo.

El conductor del vehículo resultó herido y fue auxiliado por personal de la Municipalidad de Los Olivos. Por su parte, uno de los integrantes de la orquesta que fue atacado, tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal para ser atendido .

Según informó El Dominical de Panamericana, la manager de la agrupación contó que recibieron mensajes de extorsión que les exigían pagos de 100 mil soles.

Balean bus de Las Estrellas de la Cumbia y dejan tres personas heridas. (Foto: GEC)

Hasta el lugar de los hechos en el distrito de Los Olivos llegó personal de la comisaría Laura Caller, quienes establecieron perímetro e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar el móvil del ataque. El equipo permanece a la espera de los peritos de Criminalística. Cabe recordar que todavía se evalúa una posible extorsión como móvil del ataque.