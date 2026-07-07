Un chofer de la empresa Translima que estaba recorriendo su ruta la noche del lunes 6 de junio fue asesinado a balazos por un sicario que abordó su unidad bajo el engaño de ser un pasajero más, antes de acribillarlo en Carabayllo y emprender la huida en una moto que lo esperaba.

Fredy Espinoza Tena, de 56 años, era el conductor de la unidad de Translima de placa ADU-704 que cubría la ruta entre Carabayllo y Jesús María. Un sicario que se subió al bus fingiendo ser pasajero lo atacó en medio de la ruta a la altura del cruce de las avenidas Túpac Amaru y Chimpu Ocllo, en Carabayllo.

El sicario acribilló al chofer de Translima y luego se subió a una moto que lo esperaba en Carabayllo. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Según las primeras informaciones, el chofer sufrió dos impactos de bala en la cabeza y otros cinco en el tórax. Los testigos lograron trasladarlo al Hospital Sergio Bernales, en Comas, pero la mañana del martes se confirmó su deceso por la gravedad de las heridas.

Extorsionados por "Los Centauros"

Familiares de Espinoza, así como sus compañeros de trabajo de Translima, revelaron que tanto él como otros choferes venían siendo extorsionado por al menos dos organizaciones criminales diferentes. Hace poco, una de las dos había sido atrapada y la que todavía operaba, identificada como “Los Centauros”, decidió subir el precio de los cupos de 20 soles a 27.50 por día para que salieran a trabajar.

El sicario acribilló al chofer de Translima y luego se subió a una moto que lo esperaba en Carabayllo. (Foto: César Grados / @photo.gec)

El sicario acribilló al chofer de Translima y luego se subió a una moto que lo esperaba en Carabayllo. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Un colega de la víctima dijo que, unas horas después del atentado, a la conversación grupal de su empresa los sicarios que se atribuyeron el crimen enviaron un mensaje donde solo decía “recoge a tu muerto”.

Al momento de la publicación de esta noticia, se había reportado la detención preliminar de dos sujetos cuyas características físicas eran similares a las descritas por testigos sobre los sicarios que atentaron contra el chofer de la empresa Translima en Carabayllo. Hasta el momento se esperan nuevas informaciones del caso que vuelve a dejar un conductor muerto a manos de extorsionadores del rubro.