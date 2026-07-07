El sicario acribilló al chofer de Translima y luego se subió a una moto que lo esperaba en Carabayllo. (Foto: César Grados / @photo.gec)
El sicario acribilló al chofer de Translima y luego se subió a una moto que lo esperaba en Carabayllo. (Foto: César Grados / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un chofer de la empresa Translima que estaba recorriendo su ruta la noche del lunes 6 de junio fue asesinado a balazos por un sicario que abordó su unidad bajo el engaño de ser un pasajero más, antes de acribillarlo en Carabayllo y emprender la huida en una moto que lo esperaba.

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